Bolnavii, consultaţi acasă de medicul de familie? Cine şi cât plăteşte

Bolnavii, consultați acasă de medicul de familie? Cine și cât plătește

Cu toate că medicul de familie nu trebuie să acorde consultații la domiciliul pacientului, totuși, are această obligație în cazuri speciale. Care sunt acestea, aflați în continuare.Există și situații când oamenii chiar nu se pot deplasa, pe propriile picioare, la cabinetul medicului de familie, pentru a-și rezolva problema de sănătate pe care o au la acel moment. Iar când se lovesc de refuzul acestuia de a-i consulta la propriul domiciliu, se declară nemulțumiți, atâta vreme cât, din punctul lor de vedere, medicul ar avea această obligație. „De când lumea și pământul, nu trebuie să-i spui de două ori unui doctor ca să vină la tine acasă dacă tu, bolnav, te simți rău și nu poți să mergi pe picioarele tale la cabinetul lui. Întâi, doctorul meu de familie mi-a zis că vine. Când l-am sunat a doua zi, mi-a spus să chem salvarea că nu e obligația lui, că nu are timp, mai ales acum, la început de an, când sunt cozi la cabinet. După două experiențe urâte pe care le-am avut la Urgență, nu mai îmi trebuie așa ceva, chit că mor. Am stat ore întregi pe hol cu dureri, apoi mi-au dat un calmant și m-au trimis acasă. Medicul meu de familie îmi știe situația, sunt cardiacă, am și amețeli mari. Doar nu îi cer de fiecare dată să vină acasă. Plătesc, dacă e nevoie, am mare încredere în el …” - ni s-a plâns o cititoare în vârstă de 58 de ani, care a ținut să precizeze că deține informații certe despre medici de familie care nu au nicio problemă să-și consulte pacienții acasă și că se gândește să sesizeze Colegiul Medicilor despre această situație.Număr limitat de consultațiiDr. Iuliana Botezatu, medic specialist medicină de familie, ne-a confirmat că Ministerul Sănătății a stabilit, prin Ordinul emis în martie 2013, reglementări clare privind condițiile acordării asistenței medicale la domiciliul bolnavului. Potrivit acestora, medicul de familie este obligat să consulte la domiciliul asiguraților, pe baza unei programări, dar în limita a 20 de consultații pe lună, respectiv, trei consultații pe zi. Iar pentru a-i putea prescrie rețetă compensată și pacientului consultat acasă, potrivit contractului-cadru, medicul de familie nu trebuie să depășească 20 de consultații pe zi, în care sunt incluse și vizitele la domiciliu.Deplasări obligatoriiPe de altă parte, medicul de familie este obligat să se deplaseze la domiciliul asiguraților, însă numai în cazul următoarelor categorii de asigurați: femei aflate în perioada de lăuzie, la externare, pentru a se face bilanțul lăuzei și al nou-născutului; bolnavi cronici nedeplasabili (sufe-rinzi de insuficiență cardiacă clasa NZHA IV, paraplegie, tetraplegie, fază terminală etc); persoane cu diverse fracturi și numai cu condiția de a fi nedeplasabile.CAS suportă cheltuielileÎn privința costurilor, pacientul nu trebuie să scoată niciun leu din buzunar pentru consultația la propriul domiciliu. Totul, din cauză că, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății, serviciile de acest gen prestate de medicul specialist de medicină de familie sunt decontate de Casa de Asigurări de Sănătate cu 15 puncte, valoarea unui punct fiind de 1,9 lei, rezultând o sumă totală de 28,5 lei.