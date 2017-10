Medicul de gardă

Bolile picioarelor copiilor

„Copilul meu are opt luni și se tot scarpină la picioare. I-am luat pantofiori de firmă, nu-mi dau seama ce are? Rog medicul să mă ajute cu niște informații. Vă mulțumesc, Diana”.v v vEste esențial pentru sănătatea picioarelor copilului ca acestea să fie îngrijite corect încă din primele luni de viață - ne-a explicat dr. Ecaterina Marga, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed. Procedând astfel, vor fi evitate problemele adultului la acest nivel. De aceea, medicul consideră că alegerea șosetelor și a încălțămintei copiilor este foarte importantă. Și, atenție, înainte de a împlini un anișor, copilul nu are nevoie să poarte pantofiori. Cel mai bine este ca piciorușele să fie libere, pentru a putea fi flexate și antrenate pentru când va începe să meargă.Verificări zilnice. Pentru a observa la timp dacă apar semne anormale la picioare, între degete, părinții trebuie să le verifice piciorușele seară de seară. De asemenea, să cumpere numai șosete din bumbac sau lână cu bumbac, pentru a asigura protecția termică necesară, dar și pentru ca pielea să respire. Când copilul începe să meargă, poate fi lăsat desculț în casă, cu condiția ca podeaua să fie curată și lipsită de pericole. Prin mersul cu talpa liberă, picioarele se vor dezvolta corect.Bolile picioarelor. În această categorie intră bășicile cauzate de încălțămintea necorespunzătoare, unghia încarnată, infecția fungică însoțită de mâncărimi, dureri ale tălpii cauzate de talpa încălțămintei care nu oferă suport arcuirii naturale a piciorului. Dacă observați astfel de lucruri, mergeți cu copilul la medic.