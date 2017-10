Bolile copilăriei, la adulţi

Medicul de gardă

Bolile copilăriei, la adulți

Ştire online publicată Luni, 13 Februarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Cât am fost copil, mama se bucura că nu se lipeau de mine bolile de care se îmbolnăveau cole-gii sau frații mei. Acum, un nepoțel care stă la mine a luat scarlatină de la școală. E posibil să fac și eu așa ceva, ditamai omul, la 41 de ani, simt ceva suspect? E diferență între boala de la copil și de la un adult?” (Sanda Plescoianu).v v vCând sunt contractate în anii maturității, afecțiunile contagioase ale copilăriei iau uneori forme mai severe, iar complicațiile pot fi grave. După cum ne-a explicat dr. Chirața Blacioti, medic specialist pediatru, se întâmplă ca bolile copilăriei să apară și în viața adultului de 30, 40, chiar 50 de ani. De reținut că sănă-tatea adultului joacă un rol esențial într-o asemenea situație, căci imu-nitatea unui om nu prea se potri-vește cu a altuia. Mai mult decât atât, dacă adultul are o viroză, apoi, pe fondul unui organism slăbit, intră în contact cu un copil bolnav de o boală contagioasă pe care adultul n-a avut-o în copilărie, organismul este mai predispus să se molipsească față de unul perfect sănătos. De asemenea, organismul unui adult este mai vulnerabil dacă se află sub tratament cu cortizon, chimioterapice sau este diagnosticat cu diabet.Cum te protejeziAdultul se poate proteja dacă după o viroză respiratorie severă recurge la remedii pentru creșterea imunității, cu vitamina C, echinac-ceea, cătină. Chiar dacă are impre-sia că se simte destul de bine, trebuie să ia legătura cu medicul, să urmeze cu strictețe regimul recomandat și să aibă informații asupra eventualelor complicații ale bolii pe care tocmai a făcut-o.Complicațiile scarlatineiReferitor la scarlatină, se întâl-nește destul de rar la adulți și, de regulă, are forme ușoare, de multe ori nici măcar nu este diagnosticată, iar urmările nu sunt grave, față de oreion, de pildă. Totuși, dacă bolnavul nu apelează imediat la ajutor medical, pot apărea complicații de genul insuficiență car-diovasculară acută, șoc toxiinfecțios, otită, sinuzită, mastoidită, abcesul retrofaringian și cerebral, miocardită. De reținut că boala contagioasă la adult se tratează la fel ca și la copil, deci fără antibiotice, decât în cazuri foarte rare, cea mai molipsitoare fiind varicela.