Pentru sănătatea dumneavoastră

Boli care favorizează halena fetida

Ştire online publicată Joi, 24 Ianuarie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

„Cu toate că abia am terminat un tratament la stomatolog, nu am scăpat de respirația urât mirositoare. Care ar putea fi cauzele acesteia? Menționez că sunt fumătoare, dar fumez numai țigări fine și scumpe“. (Larisa, din Constanța) De la Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), am aflat că mirosul neplăcut al cavității bucale (halena fetida) este determinat nu doar de factori locali, ci și de o serie de factori secundari, precum tutunul, alcoolul, apa de gură cu conținut de alcool, usturoiul, ceapa, mâncarea condimentată, foamea și gura uscată (xerostomia), insuficiența hepatică, insuficiența renală.