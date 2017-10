Boala renală cronică. Aşa o ţii sub control

Medicul de gardă

Boala renală cronică. Așa o ții sub control

„Se poate să te trezești dintr-odată că ai boală renală cronică? Eu știu că o boală cronică e o boală veche. Se poate ține pe loc o așa boală, sau, dacă n-ai descoperit la început, îți porți crucea, la cât de importanți sunt rinichii pentru om? Milena”.v v vDoamnă Milena, după cum ne-a explicat dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, nu se ajunge peste noapte la o boală cronică, ci doar în situațiile când rinichii au proble-me de funcționare normală o perioadă mai lungă de timp. Într-adevăr, rolul rinichilor este extrem de important, lor revenindu-le sarcina de a îndepărta reziduurilor toxice din sânge. În plus, ei ajută la menținerea balanței dintre fluidele și sărurile din organism, denumite electroliți. Or, reziduurile și fluidele din organism aflate în exces sunt eliminate sub formă urinei, iar când rinichii sunt bolnavi, reziduurile se colectează în organism și așa apare starea de rău.Aparențe înșelătoare. Chiar dacă există percepția că boală renală cronică apare dintr-odată, în realitate, aceasta evoluează puțin câte puțin, chiar pe parcursul mai multor ani. Pentru înțelegerea situației, medicul prezintă și câteva detalii tehnice, explicând că fiecare rinichi are aproximativ un milion de filtre mici, denumite nefroni, iar atunci când nefronii sunt deteriorati și nu mai funcționează, cei rămași sănătoși preiau și funcția acestora. Iar dacă nu ne tratăm și deteriorarea continuă, din ce în ce mai mulți nefroni devin nefuncționali, ajungânduse în faza la care rinichiul nu își mai poate îndeplini funcția.Ce-i de făcut. Din fericire, încetinirea distrugerii renale este posibilă, în principal, printr-un tratament corespunzător, dar și prin modificarea stilului de viață, a controlului asupra efortului. Iar pentru ca rezultatele să fie cât mai bune, pacientul trebuie să țină legătura permanent cu medicul curant și să-i respecte întocmai recomandările.