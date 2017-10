Boala care te obligă să minţi cu neruşinare

2

daca se poate un mic sfat va rog

din pacate am cunoscute pe cineva si a ajuns sa imi fie fina as vrea sa o ajut dar problema este ca nu se lasa ajutata de un specialist. I-am explicat ca asa ne indeparteaza pe toti de langa ea si cu argumente in fata nu recunoaste ca minte mai de graba ne acuza pe noi ca vrem sa o omoram. isi inchipuie o alta viata in care ea e bogata. si mare mea problema este de fapt alta are un bebe de 3 luni si ma intreb daca este in siguranta atata timp cat pe langa minciunile clasice daca nu ii place de o persoana sau nu ii acorda ei atentie incepe sa inventeze ca a vrut sa o omoare daca nu pe ea pe copil. sau daca e alta femeie gata e convinsa ca vrea sa o desparta de sot