Bir pe sănătate...

Bolnavii asigurați nu sunt de acord cu intențiile Colegiului Medicilor din Constanța pentru introducerea co-platei și la nivelul medicinii de familie, ca o măsură de... protest față de micșorarea bugetului cabinetelor de medicină primară pe anul 2009. Pe de altă parte, oficialii sistemului sanitar susțin că scăderea veniturilor cu 40%, invocată de medicii de familie, nu este reală. Un medic de familie cu 1.500 pacienți va putea realiza venituri lunare de circa 13.000 de RON Reprezentanți ai Ministerului Sănătății și ai Casei Naționale de Asigurări de Sănătate atenționează medicii de familie că afirmațiile privind falimentul cabinetelor medicale în 2009 nu sunt fondate, iar formele de protest anunțate de aceștia sunt în afara relațiilor contractuale (care obligă medicul de familie să asigure înlocuitor pe perioada concediului de odihnă) și vor afecta nejustificat pacienții, creând disfuncționalități în cadrul întregului sistem. Ei susțin că, în termeni reali, bugetul aprobat anul acesta, fără rectificări, este cu 24% mai mare față de 2007, an în care nu au existat probleme în asigurarea asistenței medicale primare. De exemplu, în 2009, un medic de familie care are înscriși 1.500 pacienți pe listă va putea realiza venituri de aproximativ 13.000 de RON lunar. Câștigurile medicilor de familie - influențate de propriile performanțe În urma întâlnirii pe care Ion Bazac, ministrul Sănătății, a avut-o cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, prof. dr. Irinel Popescu și cu mai mulți oficiali ai Ministerului Sănătății și CNAS, pentru a analiza veniturile cabinetelor medicilor de familie în anul 2009, s-a ajuns la următoarele concluzii: l În primul trimestru al acestui an, veniturile medicilor de familie vor rămâne neschimbate, adică la valoarea anului 2008, respectiv de 306 milioane RON, în conformitate cu contractul-cadru, care a fost prelungit prin hotărâre de Guvern. l Începând cu prima zi a trimestrului doi 2009, atunci când intră în vigoare noul contract cadru și Legea bugetului pe anul în curs, se estimează alocarea a 256,5 milioane RON trimestrial. Această redistribuire rezultă din rectificarea bugetară și realocarea de la alte capitole bugetare. În plus, se vor adăuga și sumele suplimentare provenite din cele două noi programe ale Ministerului Sănătății: screeningul de cancer de col uterin și cel al bolilor cardio-vasculare, care însumează 180 milioane de lei până la sfârșitul anului. În aceste condiții, unui medic de familie îi va fi permis ca, în funcție de performanțe și de calitatea actului medical, să atingă valori suficiente pentru derularea activităților curente. Un miliard RON - deficit în bugetul CNAS La fel ca și în alte țări europene, și în România, bugetul asistenței medicale primare constă în cheltuielile cu veniturile medicilor de familie, precum și costurile cu medicamentele și investigațiile paraclinice aferente, prescrise de medicii de familie. Scăderea veniturilor pentru medicina de familie cu 40% nu este reală, iar oficialii Ministerului Sănătății susțin că în 2008, veniturile cabinetelor medicilor de familie au crescut față de 2007 cu 99%, generând un deficit semnificativ bugetului CNAS, respectiv un milliard RON. Mai mult, ei atenționează medicii de familie că afirmațiile privind falimentul cabinetelor medicale în 2009 nu sunt fondate, iar formele de protest anunțate sunt în afara relațiilor contractuale, care obligă medicul de familie să asigure înlocuitor pe perioada concediului de odihnă. Dacă medicii își vor închide pe o perioadă limitată cabinetele, ei vor afecta nejustificat pacienții, creând disfuncționalități în cadrul întregului sistem. Altă belea pe capul românilor? Pe de altă parte, persoanele care contribuie lunar la bugetul Casei de Asigurări de Sănătate nu văd cu ochi buni intenția Colegiului Medicilor din Constanța pentru introducerea co-platei și la nivelul medicinii de familie. l „Ce mai înseamnă și porcăria asta? -se întreabă un cititor care a dorit să-și păstreze anonimatul. Să plătim consultația la medicul de familie cu 10 lei? Dar CAS pentru ce mai plătim? Păi, decât așa, mai bine merg la Policlinica cu plată direct și plătesc 20-30 lei consultația. Ăsta-i jaf, nu le mai ajung șpăgile domnilor doctori? Oricum nu fac nimic decât dau trimiteri și rețete vai de ele...”. l „Vor co-plată la ce? Nici nu pun mâna pe tine la consultații, ci doar pe tastatura laptop-ului. Rușine!” (semnat, Suzy) l „Mai bine legalizează odată șpaga în sistemul sanitar, măsură despre care se vorbea anul trecut, ca să știm o treabă, și nu să ne ceară bani medicii de familii pe fiecare consultație. Dacă vreau consultație ca lumea, mă duc direct la un specialist, plătesc acolo, de ce să plătesc la un doctor care oricum o să mă trimită la un specialist? Care mai e rolul medicului de familie? Pentru ce mai este el susținut și plătit de noi? Mai bine nu mai plătim asigurări de sănătate și o să ne descurcăm. Ar fi bine să se verifice și competența unor medici de familie, și felul cum se poartă, și cum unii pun diagnostic după ureche și dau rețete la plesneală, iar bolnavul are încredere în ei și după aia trage până nu mai poate, dacă n-are bani să mai meargă la un specialist ca lumea” – Ioana Dulgheru, 43 ani. l „S-au învățat cu bani ca la balamuc medicii de familie și le e frică să nu le scadă veniturile, asta e tot ce înțeleg eu din scandalul ăsta! Dacă se tem, le propun să renunțe la contractul cu Casa și să meargă pe regulile oricărui cabinet privat, noi să nu mai plătim asigurări de sănătate, iar ei să fie căutați de bolnavi, asta, dacă merită, nu așa, să le pice din cer pe liste mii de pacienți! Credeți că la medicul de familie nu se dă șpagă? Ar trebui să bage capul la cutie și să nu-l mai mânie pe Dumnezeu degeaba, mai ales pe criza asta, când sunt atâția bolnavi care abia au ce mânca !” - Clara D. Vintilă, 37 ani.