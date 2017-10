Bila leneşă

Medicul de gardă

Bila leneșă

Dischinezia sau disfuncția biliară, cunoscută în popor și sub numele generic de „bilă leneșă”, crează adevărate probleme de sănătate multor persoane, nu doar dumneavoastră, stimată doamnă Aura Panait. Potrivit dr. Iuliana Botezatu, medic specialist Phoenix Eastern Medical Center, de departe, prima cauză a acestei boli ține de regimul alimentar.Dar ce este vezica biliară? O formațiune de dimensiuni mici, aflată lângă ficat, iar bila, sau fierea, cum i se spune în termeni populari, este un lichid amar, produs de ficat, al cărei scop este să favorizeze digestia grăsimilor. Referitor la modul de funcționare, după servirea mesei, colecistul (vezica biliară) se contractă și aruncă bila în intestin. Rolul bilei este acela de a dizolva alimentele, însă în organism pot fi absorbite numai substanțe solubile în apă. Dacă alimentația conține prea multe grăsimi, vezica biliară trebuie să lucreze în plus, eliminând în tubul digestiv o cantitate mai mare de lichid pentru a facilita digestia. Așadar, când acest efort este prea mare, bila se blochează, nu se mai elimină, digestia desfășurându-se cu dificultate. Mai mult decât atât, grăsimile insuficient digerate intră în fermentație în intestin, se produc gaze și spasm intestinal, apoi apar balonarea și durerea pe care o resimt persoanele cu fierea leneșă după o masă îmbelșugată. Așa stând lucrurile, alimentația trebuie să se bazeze pe specialități care nu solicită prea mult bila, cum ar fi supele de legume, carnea de pui, vită, curcan ori pește, fiartă sau la grătar, fructe și legume. De asemenea, se mai pot consuma brânză de vaci, urdă, iaurt și lapte degresat, pâine prăjită ori biscuiți.Sedentarismul și stresul, alți factori declanșatori. Din acest motiv, se recomandă exerciții fizice constante. Dacă nu luați nicio măsură în rezolvarea acestei probleme, bila se poate cristaliza și se pot forma pietre, de unde apare și riscul de a face icter mecanic.Referitor la simptome, acestea sunt reprezentate de durere sub coastele din partea dreaptă, greață, vărsături și gust amar. Cât privește tratamentul, până ajungeți la medicul gastroenterolog se recomandă antispastice și calmante, dar și excluderea din alimentație a grăsimilor, prăjelilor, a cărnii tocate și mezelurilor. În urma investigațiilor, medicul va prescrie medicamente care pun fierea în mișcare, și plante precum rostopasca și cicoarea care au capacitatea de a calma durerea.