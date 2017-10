Beneficiile nebănuite ale cepei

Sâmbătă, 16 Martie 2013

Foarte bogată în vitaminele A, C și E, crom, acid folic și fier, ceapa are proprietăți antibacteriene și antiseptice nebănuite, calități care o recomandă pentru consumul zilnic.Dușmanul cancerului de colon. Ceapa conține oligo-zaharide, substanțe care stimulează dezvoltarea bacteriilor bune la nivelul colonului. Datorită acestui lucru, riscul de a suferi de cancer de colon se reduce considerabil.Antianemie. Pentru a preveni scăderea nivelului de fier din organism consumă ceapă roșie. Fierul are un rol important în întărirea celulelor sangvine, reducând riscul de a suferi din cauza anemiei feriprive. De asemenea, consumul de ceapă scade colesterolul rău, prevenind atât atacurile de cord, cât și alte afecțiuni cardiovasculare.Calmează artrita. Datorită proprietăților antiinflamatorii, ceapa este recomandată în cazul persoanelor care suferă de artrită sau de gută, întrucât reduce simptomele acestor afecțiuni. Conferă strălucire pielii. Ceapa face minuni asupra tenulului, deoarece luptă împotriva acneei și redă strălucirea pielii. Pentru prepararea măștii faciale ai nevoie de o lingură de suc de ceapă care se amestecă cu o lingură de miere și câteva picături de ulei de măsline. Masca se aplică pe fața curată și se lasă să acționeze în jur de 10-15 minute.Aviz diabeticilor! Datorită conținutului de crom, ceapa ajută diabeticii să își crească toleranța la glucoză și să reducă nivelul de insulină.Inamicul infecțiilor bucale. Persoanele care consumă ceapă în mod constant își măresc rezistența organismului în fața agenților bacterieni, prevenind astfel apariția anumitor boli. Dacă mesteci ceapă timp de 2-3 minute omori toți germenii de la nivelul cavității bucale, reducând astfel riscul de a suferi din cauza infecțiilor bucale.Calități afrodisiace. Banala ceapă, în combinație cu ghimbirul, contribuie la îmbunătățirea vieții sexuale. Pentru rezultate vizibile, se recomandă a se bea de trei ori pe zi o lingură de suc de ghimbir în combinație cu o lingură de suc de ceapă.