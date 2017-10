Beneficii mai puţin ştiute ale strugurilor

Beneficii mai puțin știute ale strugurilor

26 Septembrie 2014

Specialiștii a ajuns la concluzia că strugurii consumați în stare proaspătă sunt benefici, de exemplu, și pentru tratarea gastritei. Unul sau două kilograme consumate zilnic fac minuni nu numai în boli ale stomacului, dar mențin și sănătatea inimii, a plămânilor, a articulațiilor și a pielii, potrivit www.sanatate.ro. Cât privește derivatele strugurilor, extractul de sâmburi de struguri este o adevărată vedete, fiind un antioxidant de 50 de ori mai puternic decât vitamina E. Aceasta, datorită unei substanțe conținute de struguri, numită resveratrol. Iată de ce nu vei găsi ceva mai bun pentru întărirea imunității, detoxifierea ficatului, ameliorarea circulației venoase, tratarea varicelor și prevenirea degradării premature a celulelor! Utilizare: Extractul îl găsești sub formă de picături sau de capsule în magazinele cu produse naturiste. O cură este bine s-o ții patru luni, timp în care vei lua o capsulă zilnic sau șase picături de trei ori pe zi. Important: Picăturile de extract din sâmburi de struguri administrate sub limbă sunt absorbite mai repede de organism.Cataplasme pentru răni. Strugurii îți oferă avantajul de a-ți vindeca mai repede rănile și de a-ți reda elasticitatea pielii. În plus, cataplasma cu struguri, făcută chiar și numai o dată pe săptămână, scade febra și reduce durerile abdominale sau reumatismale, fiind cunoscută ca un bun remediu în cazul inflamațiilor. Aplicare: După ce zdrobești strugurii, îi întinzi pe un tifon subțire, pe care îl pui pe zona afectată și îl ții timp de o oră sau două.Purgativ naturale. Strugurii proaspeți, dar și zeama lor sunt de ajutor atunci când apar tulburări digestive nu numai la adulți, ci și la copii, pe aceștia ajutându-i și la creștere. Utilizare: Mănâncă struguri de trei ori pe zi, timp de o lună, 1-2 kg zilnic și vei scăpa de constipație. În același scop li se poate da și copiilor de peste șase luni 1-2 lingurițe de suc de struguri pe zi, după supt sau după masă. Important: În timpul curei cu struguri pot apărea crampe sau diaree, ușor de combătut dacă se bea o cană cu ceai de mentă pe zi. Ceai pentru durerile de cap. Puțini s-ar gândi că din struguri proaspeți se poate face și un ceai benefic pentru sănătate. Amintește-ți de el când te doare capul sau când ai indigestii și vei scăpa de neplăceri. Preparare: Ai nevoie de un ciorchine ale cărui boabe le mărunțești, apoi le adaugi într-o cană cu apă clocotită. După un sfert de oră, strecori ceaiul și îl bei cât este călduț.