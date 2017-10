Bebeluşul, obişnuit în braţe sau în pătuţ?

Medicul de gardă

Bebelușul, obișnuit în brațe sau în pătuț?

„Este primul meu copil, mă simt extraordinar când îl țin în brațe, e plăcerea mea cea mai mare. Plus că și pe el îl simt fericit aproape de mine. Este chiar așa o tragedie să-ți obișnuiești copilul în brațe, cum spun mulți? Eu una nu sunt capabilă să-l țin în pătuț numai ca să-mi fac liniștită treaba!” (Corina Moraru).v v v„Ce mă fac dacă bebelușul se va obișnui numai în brațe?”, este, indiscutabil, una dintre dilemele proaspetelor mămici. Toate se în-treabă cum e mai bine să procedeze? Să-și țină odorul în brațe sau, după alăptare, să-l obișnuiască în pătuț, pentru a avea timp să-și facă treburile, nenumărate în această perioadă.După cum ne-a explicat dr. Chirața Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, aproape toate mămicile care s-au prezentat la consultații cu copiii i-au cerut un sfat în această privință. Toate se temeau că, odată obișnuit în brațe, copilul se va scandaliza când va trebui să stea în pătuț sau chiar singur în camera lui: „Le-am spus mamelor respective că fiecare trebuie să procedeze așa cum simte, că bucuria și emoția de a-și ține puiul în brațe, de a-l strânge la piept ori de câte ori simt nevoia nu trebuie să le-o răpească nimeni, fie și sub pretextul că se dă startul unui obicei care le va costa mai târziu”.Un fel de manifestare a dragosteiDe ce se simte bine copilul mic în brațe? În afară de faptul că ținutul în brațe nu-i face niciun rău, dimpotrivă, acesta este felul cel mai la îndemână și direct prin care mama îi poate arăta dragostea, de care are atâta nevoie pentru a crește frumos și sănătos. Mai mult decât atât, este și o metodă de succes pentru a liniști un copil agitat, care plânge, fie că are crampe, fie că îl nemul-țumește ceva. Medicul ne-a mai spus că și copilul mai mare simte nevoia să fie ținut în brațe, mângâiat de mamă când este neliniștit sau îl doare ceva. Nu degeaba se spune că dragostea de mamă este un veritabil balsam pentru sufletul copilului, indiferent de vârsta lui.