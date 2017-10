Bebeluşii pot fi scutiţi de la plata întreţinerii numai cu acordul asociaţiei

Bebelușii pot fi scutiți de la plata întreținerii numai cu acordul asociației

Potrivit legii, termenul de declarare la întreținere a unui locatar nou (care îi include și pe nou-născuți) este de 15 zile de la sosirea acestora la domiciliu. Totuși, părinții bebelușilor ar putea fi... iertați de plata cheltuielilor comune de întreținere pentru micuțul locatar numai atunci când asociația hotărăște în acest sens. Aura Ion (27 ani), are un bebeluș în vârstă de trei luni care a fost inclus la plata cheltuielilor comune de întreținere din momentul în care părinții l-au adus la domiciliu: „Domnul președinte de la asociația noastră e un om cumsecade, se implică, s-a ocupat cum a putut el mai bine să izoleze blocul cu cel mai mic preț, ne respectă, vorbește frumos cu noi, ne dă explicații, broșuri cu legi, dacă e nevoie. Singura lui meteahnă e că vrea să scoată bani din piatră seacă. Recunosc, acești bani îi folosește tot pentru asociație, pentru lucrări, blocul nostru arată frumos și îngrijit, dar parcă e prea de tot cu banii ăștia. De exemplu, ne-a pândit când am venit acasă cu bebicul nostru și l-a trecut imediat la întreținere ca un om mare. Nu înțeleg ce l-a mânat în graba asta, pentru că noi avem apometre, iar bebele, la vârsta lui, vă dați seama că nu folosește liftul, alte spații comune, nu face mizerie ca să curețe femeia de serviciu după el. Totuși, președintele i-a spus administratorului să-l treacă la întreținere, iar noi plătim pentru el cât plătim și pentru noi”. Tânăra mamă ne-a mărturisit că nu ni s-ar fi adresat dacă la alte asociații de locatari procedura nu ar fi fost diferită, bebeluși chiar mai mari fiind scutiți de plata cheltuielilor comune de întreținere sau chiar scoși de la întreținere. Pentru a lămuri aceste dileme, dorește să știe dacă există o lege care stipulează astfel de lucruri și de ce la alte blocuri, părinții nou-născuților nu plătesc niciun leu la întreținere pentru bebeluși? Bârfe în scara blocului… Mamă a unui băiețel de un an și două luni, Lory Mihai (31 ani) se află în altă situație: copilul locuiește în apartamentul său doar trei zile pe lună, motiv pentru care nu l-a trecut la întreținere. I-a auzit pe vecini „bârfind-o în scara blocului” atunci când verificau listele cu re-partizarea cheltuielilor de întreținere și nu a suportat aluziile lor referitoare la faptul că micuțul nu a fost „declarat la întreținere. Am fost la asociație să întreb dacă chiar trebuie să trec copilul la întreținere numai pentru trei zile pe lună cât stă cu mine, însă administratora m-a trimis la președinte, pe care nu l-am găsit. De aceea vă rog pe dumneavoastră să-mi spuneți dacă există o limită de vârstă pentru trecerea copiilor la întreținere, dar și de timp? Vă mulțumesc din suflet pentru lămuriri și vă doresc numai bine!”. Depinde ce hotărăște adunarea generală! Vicepreședintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Stelică Dumitru, ne-a confirmat că situații de acest gen au mai fost re-clamate la nivelul uniunii. Nelămuririle locatarilor referitoare la includerea sau nu a bebelușilor la plata întreținerii se datorează faptului că legislația nu are o prevedere expresă în acest sens: „Sunt asociații la care se plătește și pentru câini (de pisici, încă n-am auzit!), pentru că așa au hotărât!” Așadar, rămâne la aprecierea asociației să stabilească dacă îi include sau nu pe bebeluși la plata cheltuielilor comune de întreținere, cheltuieli care, potrivit Legii nr. 230 ar trebui să se rezume doar la consumul de energie electrică din spațiile comune, restul cheltuielilor plătindu-se în funcție de cota parte indi-viză aferentă fiecărui apartament. Referitor la cel de-al doilea caz, legislația este clară: sunt incluse la plata cheltuielilor de întreținere per-soanele care locuiesc în apartament cel puțin 15 zile consecutive pe lună. Așadar, stimată doamnă Lory Mihai, legea nu vă obligă să suportați cotele de participare la cheltuielile de întreținere pentru micuțul dumneavoastră atâta vreme cât locuiți împreună, în apartament, numai trei zile pe lună.