VOX POPULI

„Băutura-i temelie, poate să spună oricine ce vrea!“

Se poate observa că în magazinele alimentare, în ultima vreme, cei mai mulți dintre cumpărători sunt obsedați de prețul produselor, ignorând calitatea alimentelor pe care aleg să le consume. În schimb, atunci când vine vorba despre băuturile alcoolice, comercianții cu care am discutat susțin că „sunt mulți care se mulțumesc și cu trei felii de parizer, numai să le rămână bani de băutură! Propun Guvernului Boc să bage o taxă de criză și pe alcool!” (Leonte Tărcat, 53 ani). Ioan Macarie (47 ani), acceptă că toate taxele care cresc trebuie suportate de cineva. Ca lucrător cu ștate vechi în comerț, ne-a rugat să-i facem publică dezamăgirea că, de regulă, comercianții profită cu vârf și îndesat de orice mărire a taxelor, cu atât mai mult când este vorba despre TVA, pentru a... umfla nejustificat prețurile de la raft: „Nu vreau să mă dau mare, clienții mă știu prea bine, dar eu unul am scumpit doar atât cât a trebuit. Clienții îmi spun că preferă să cumpere de la mine din cauza prețurilor «sub nivelul pieței» pe care le-am avut mereu. Cine are experiență în comerț știe că rulajul mărfurilor este principalul aducător de bani”. Problema pe care cititorul nostru a insistat s-o aducă în atenție este, de fapt, constatarea sa că, în pofida crizei, românii din zona în care are un magazin alimentar deschis imediat după Revoluție beau la fel de mult: „Am clienți vechi, care mereu au cumpărat un coniac bun, un vin bun, pentru că nu concep să nu bea un păhărel la masă, după o zi de muncă, așa au fost învățați. În ciuda crizei, poate n-o să mă credeți, dar beau la fel de mult. Zilele trecute mi-au cerut să aduc băuturi mai ieftine, nu contează calitatea, că de nu, o să-i pierd de clienți. Cu riscul de a nu mai cumpăra nimic de la mine, eu poșircă în magazinul meu n-o să vând niciodată. Nu vreau să-i am pe conștiință. Pot eu să vând poșircă unui om care nu-și permite mai mult de trei felii de salam? Pentru că asta au început să facă, renunță la mâncare, numai la băutură nu. Problema e că au ajuns să bea numai porcării, cu cât mai ieftin și mai mult, cu atât mai bine. O să înfunde spitalele, că un viitor mai bun nu le văd. Cred că guvernanții trebuie să suprataxeze băuturile alcoolice”. „Ăștia nu sunt români adevărați!” „Guvernul ăsta trebuie să plece, sunt de acord cu cei de la Realitatea TV. Dar nu pot să fiu de acord cu această televiziune când spune că, din cauza crizei, românii se duc în străinătate să cerșească. Ăștia nu sunt români adevărați, chiar dacă au cetățenia română, ăștia sunt romi puși să cerșească pentru mai marii lor. Guvernul Boc ar trebui să le ia la ăștia impozit, nu nouă! Sunt pensionar și mă uit, de exemplu, în zona Gării CFR, că nu mai am loc de romi. Am văzut cu ochii mei de câteva ori copii amărâți, slabi de-i bătea vântul, care dădeau banii cerșiți la babe cu fuste mari, deși se jurau că o să-și ia de mâncare. Chestiile astea trebuie să le spună cei de la Realitatea, și să nu ne jignească pe toți, pentru că nu merităm asta! Guvernul nu poate să ia niște măsuri ca unii să nu mai câștige bani nemunciți, dacă tot e criză, din care să-și facă apoi palate și să-i sfideze pe românii cinstiți? Dar taxe mai mari pe băutură nu se pot pune?” - Gheor-ghe Popa, 72 ani, din Constanța „Pe criza asta, de cărți îmi arde mie?” M. Mănucu (46 ani) lucrează de opt ani în comerț, își cunoaște clienții din cartierul în care are magazinul, unii neavând rețineri să discute cu el tot felul de probleme personale: „Zilele trecute, era să mă bat cu un client care nu a fost dispus să renunțe la o sticlă de băutură ca să-i dea fetiței lui 12 lei pentru o carte pe care le-a cerut-o la școală. Băutura-i temelie la români, poate să spună oricine ce vrea! V-o spune un om care a vândut tone de băutură la oameni care, logic, nu-și permiteau luxul ăsta! Trebuie să se facă ceva pe linie de taxe la băuturi, că altfel genocidul o să fie și mai mare!”.