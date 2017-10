Bătrâneţea favorizează îngălbenirea dinţilor

Pentru sănătatea dumneavoastră

Bătrânețea favorizează îngălbenirea dinților

Ştire online publicată Marţi, 30 Iunie 2009. Autor: Cuget Liber Online.

„Până acum, adică la 68 de ani, am avut dinții foarte sănătoși și foarte albi. Adevărul e că am avut grijă de ei, am folosit pastă de dinți bună, ață dentară, apă de gură, cum scrie la carte, dar cred că și materialul a fost ca lumea. Ceea ce mă deranjează de câteva luni este că au început să se îngălbenească, cu toate că îi îngrijesc la fel ca și până acum. Am citit în ziarul dumneavoastră că mulți oameni au dinții galbeni de la mama-natură. În cazul meu, care să fie motivul schimbării aspectului? Vă mulțumesc și abia aștept să citesc răspunsul în această rubrică” – Vlad V., din Constanța. v v v Cecilia Bianu, medic stomatolog (Cabinet medical individual - Policlinica Mangalia, Strada Mircea cel Bătrân, nr. 3), ne-a explicat că pe măsură ce omul înaintează în vârstă, apar tot felul de schimbări, îngălbenirea dinților fiind unul dintre acestea. Așadar, oricât de corectă ar fi igiena orală, odată cu înaintarea în vârstă, din cauza modificării structurii minerale a dinților, care devin mai poroși, agenții de colorare se strecoară printre straturile de smalț și dentină, schimbându-le nuanța.