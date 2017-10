Veterinarul pe recepție

Bătăile între pisici

Luni, 10 Octombrie 2011.

„Nu știu ce să fac, am două pisici care parcă au înnebunit, se bat mai ceva ca boxerii. Nu vă mai spun că am vrut să le despart și n-aș vrea să vedeți câte zgârieturi am pe față și pe mâini... N-aș vrea să renunț la ele, doar să le văd potolite ca până acuma!” (Cornelia Adam).v v vPotrivit medicului veterinar Gheorghiță Mureșanu, pisica trăiește pe lângă om de cel puțin 3500 de ani, fiind folosită de către egipteni pentru a ține departe de case șoarecii. În ciuda domes-ticirii, pisicile au, în continuare, veleități de… luptătoare arțăgoase. De multe ori, chiar și cele care împart același mediu pot să se lupte mai… serios, căci acea joacă inofensivă nu are nimic de-a face cu agresivitatea. Această formă de manifestare este însă un mod de a stabili ierarhia într-un grup de pisici sau o cale de a atrage atenția celorlalți membri ai grupului când se ignoră sau se încalcă o regulă.Cum să le despărțiți? În primul rând, stimată doamnă Cornelia Adam, va trebui să le atrageți atenția, iar după ce observați că s-au despărțit, separați-le în încăperi diferite, până când observați că li s-a dus cheful de luptă. Atenție, niciodată stăpânul nu trebuie să intervină fizic în lupta lor, deoarece poate fi zgâriat sau chiar mușcat, iar experiența dumneavoastră este o dovadă clară în acest sens, dacă mai aveați dubii.