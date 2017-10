„Bârfe“ la scara blocului…

La Judecata de Apoi sau din tribunal, probabil că martorii cei mai informați (fără de voie) ar fi vecinii de scară. O criză de isterie, o beție între prieteni sau de unul singur, o sudalmă scăpată la mânie, secrete de familie, toate ajung la urechile vecinului pentru că subțirimea sau proasta izolare fonică a pereților o permit. Totuși, pentru o bună conviețuire la nivelul unei clădiri cu atâtea suflete cum sunt blocurile există și un cod al tăcerii cu privire la anumite lucruri. Iar acolo unde nu există acest gen de complicitate, bunul simț ar obliga la o discuție față în față, nu la scara blocului, pentru a lămuri din start lucrurile, este de părere Mihaela Crivăț. Femeia locuiește de ani de zile într-un bloc ridicat pe vremea comuniștilor: "Ne-am avut foarte bine între vecini. Pentru noi n-a fost un stres că puteam fi auziți din toate părțile, se crease un fel de lege nescrisă ca să nu ne bârfim. Fiecare le avea pe ale lui în casă, așa că ne făceam că plouă, taci tu, tac și eu... Cu timpul, mulți s-au mutat în blocuri mai noi, s-au perindat multe familii. Nu mai e ce a fost, bârfa e în floare, plus că dacă ai o petrecere sau vreo rudă în vizită mai multe zile, te trezești cu poliția pe cap la 12 noaptea sau cu Fiscul, până acolo s-a ajuns!".Cititoarea noastră a simțit nevoia să facă această introducere din cauză că o situație veche de ani de zile a devenit, dintr-o dată, subiect de "mare bârfă" la scara blocului. Mamă a doi copii, de-a lungul anilor a fost pusă în situația ca numai în zilele de vineri, sâmbătă și duminică să-și țină copiii acasă, în restul zilelor aflându-se în grija unei rude. Motiv pentru care nu i-a trecut niciodată la întreținere, fără ca vreun vecin sau cineva din conducerea asociației să-i impute acest lucru. Acum este bunică și are grijă de nepoțelul său doar în zilele de vineri, sâmbătă și duminică. Evident, nu l-a trecut nici pe el la întreținere. Numai că de data asta a intrat în gura vecinilor, pe carei-a auzit bârfind-o la scara blocului atunci când verificau listele cu repartizarea cheltuielilor de întreținere: "S-au ofticat că n-am declarat nepotul la întreținere, probabil nu știu că stă numai trei zile cu mine. Am fost la asociație să întreb dacă s-a schimbat legea, administratora m-a trimis la președinte, pe care nu l-am găsit. Vă rog să-mi spuneți dacă este corect ce-mi impută vecinii, ca să lămuresc lucrurile, bârfele astea îmi cresc tensiunea!".O altă cititoare, Ilinca Damian, a intrat, de asemenea, în gura vecinilor de când are un bebeluș de cinci luni, iar numărul persoanelor din apartamentul său care figurează pe lista de plată a rămas neschimbat. Tânăra mamă ne-a mărturisit că nu ni s-ar fi adresat dacă la alte asociații procedura nu ar fi fost diferită, bebeluși chiar mai mari fiind scutiți de asemenea costuri. Stă în… pixul adunării generale!Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, ne-a confirmat că situații de acest gen au tot fost reclamate la nivelul uniunii, precizând că la includerea sau nu a bebelușilor la plata întreținerii se datorează legislației, care nu are o prevedere expresă în acest sens: "Sunt asociații unde nu sunt iertați nici câinii (de pisici, încă n-am auzit!), pentru că așa au hotărât în adunarea generală!".Așadar, rămâne la aprecierea asociației să stabilească dacă îi include sau nu pe bebeluși la plata cheltuielilor comune de întreținere, cheltuieli care, potrivit legii ar trebui să se rezume doar la consumul de energie electrică din spațiile comune, restul cheltuielilor plătindu-se în funcție de cota parte indiviză aferentă fiecărui apartament. Referitor însă la cealaltă "bârfă", Legea nr. 230 din 2007 este clară: sunt incluse la plata cheltuielilor de întreținere numai persoanele care locuiesc în apartament cel puțin 15 zile consecutive pe lună! Așadar, stimată doamnă Crivăț, pentru a stopa bârfele, informați-vă vecinii despre asta, ideal ar fi s-o faceți în prezența președintelui asociației.