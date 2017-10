Bărbaţi, arătaţi că vă pasă de 8 Martie!

Bărbați, arătați că vă pasă de 8 Martie!

Oare ce așteaptă, de exemplu, femeile din Occident de la bărbați, în ziua de 8 Martie? Loredana (39 ani) a fost câțiva ani plecată (întâi în Italia, apoi în Franța) și știe că de ziua lor, cele mai multe femei de acolo sunt răsfățate cu gesturi romantice, cu miniconcedii în locurile preferate, cu cine romantice în restaurante sau acasă etc., poate și din cauză că situația financiară le permite. Când face aceste aprecieri, se gândește că și la noi sunt mulți bărbați cu buzunarele pline de bani, dar care nu-și fac timp să fie romantici cu femeile lor. Mai mult, nu judecă bărbații altora, ci se referă chiar la propriul partener de viață, om cu o afacere bună, căruia timpul nu-i permite să se ocupe de „mofturi femeiești“. Intuind, după modelul anilor trecuți, că soțul ei, prins în iureșul interminabilelor probleme, și în acest an îi va lăsa pe masă un consistent plic cu bani, s-a gândit să-i transmită, pe această cale, că nu așteaptă de Ziua Femeii cadouri, nu totul se rezumă la bani, ci doar puțin romantism. Care, din păcate, nu poate fi procurat, de fel, din magazine… Cine se teme de romantism? Cadourile au devenit ceva practic, dăruiești, cât primești, primești, cât ai dăruit. Cu alte cuvinte, schimb pe schimb! Urmare studiilor pe care le-au făcut, psihologii au ajuns la concluzia că iubirea aceea care așteaptă și speră, necondiționată de grosimea portofelului, ține de trecut, iar iubirile de-o viață rămân povești… Nu mai sunt la modă plimbările sub clar de lună, nu mai e la modă să curtezi, iar formula „Te iubesc!” a devenit un șablon la sfârșitul oricărei banale convorbiri telefonice sau pur și simplu setată în mesageria mobilului. Ce mai tura, vura, momentul romantismului… a expirat, iar pragmatismul vieții de zi cu zi a avut grijă să-l transforme într-o sperietoare. Chiar dacă în foarte multe situații s-a ajuns să ne mulțumim doar cu firimiturile de romantism rămase de la masa deceniilor trecute, psihologii atrag atenția că dacă tinerii de azi vor continua să creadă că romantism înseamnă a fi grosolan cu o fată sau a te arunca direct în brațele oricui, bazat pe teancul de bani din buzunar, numărul divorțurilor va fi și mai mare. Profitând că se apropie ziua de 8 Martie, le recomandă bărbaților să le arate femeilor din viața lor că le pasă de acest moment, dar și de cele care vor urma, și că se pot rupe din vârtejul cotidian pentru a le face un cadou atât de râvnit și aproape pe cale de dispariție: gesturile cu adevărat romantice, după care și lacrimile sunt permise… Dar pentru asta este nevoie și de efortul femeilor, care, și ele, au cam uitat să-și impresioneze bărbații cu surprize plăcute, cu mese-surpriză pregătite acasă, cu ținute impecabile special îmbrăcate pentru ei, în schimb, pun prea mare preț pe portofel, pe shopping... Iar dacă își vor face timp să se uite pe degetele bătrâneilor care încă se mai țin de mână, vor observa că nu strălucesc inele cu diamante…