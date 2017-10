„Bărbat singur, vreau să înfiez un copil! Am şanse?“

„Bărbat singur, vreau să înfiez un copil! Am șanse?“

Există percepția că au dreptul să adopte un copil numai cuplurile căsătorite. În realitate, legea este mult mai laxă, permițând atât femeilor, cât și bărbaților singuri să înfieze, ne-a spus Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța. Asta nu înseamnă că e suficient ca solicitanții să depună o simplă cerere, apoi dorința să le fie îndeplinită. Ei trebuie să treacă un test sever, iar la final, dacă se constată că nu corespund criteriilor de adopție, care nu sunt deloc puține și nici simple, își pot lua adio de la acest vis.„Fiul meu e mai rebel din fire. Din cauza asta, femeile l-au tot părăsit. Are deja 41 de ani, câștigă bine, și-a cam luat gândul de la însurătoare, dar i-a intrat în cap să înfieze un copil. Eu știu că au voie să înfieze numai oamenii căsătoriți. Aș vrea să mă interesez despre acest lucru, l-aș ajuta și eu să-l creaască, dar nu știu unde. Elena G., din Constanța”. „Fostul meu soț a divorțat de mine din cauză că nu pot avea copii. Nu suport singurătatea și m-am gândit să înfiez un copil. Trebuie neapărat să mă recăsă-toresc, ca să devin mama unui copil părăsit de părinți? Ana Maria, 37 ani”. „Bărbat singur, vreau să înfiez un copil! Am șanse?”. „Un bărbat necăsătorit, de profesie navigator, poate să adopte un copil, care va fi îngrijit de bunici când este pe mare? Dacă are acest drept, trebuie să fie neapărat băiețel? I. L.”.Ca procedură legală, „adopția este operațiunea juridică prin care se creează legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legături de rudenie între adoptat și rudele adoptatorului” - ne-a explicat consilierul juridic Carmen Gigică. Aceasta se încuviințează de către instanța de tutelă, dacă este în interesul superior al copilului și sunt îndeplinite toate celelalte condiții prevăzute de lege.Aviz burlacilor! Legea nu prevede condiționarea sexului copilului în funcție de cel al adoptatorului, așa că burlacii pot să înfieze și băieți, și fete, decizia le aparține. De asemenea, nu sunt limite nici în privința vârstei copilului adoptat sau a viitorilor părinți adoptivi. Însă, de regulă, copiii trebuie să fie minori, dar pot fi înfiați și după majorat, în anumite condiții, cum ar fi divorțul părinților adoptivi etc.Însă, când vine vorba despre navi-gatori, Roxana Onea a ținut să preci-zeze că ei sunt oarecum defavorizați de lege, în sensul că, pentru a se atesta, printre altele, persoanele interesate trebuie să facă dovada că nu au părăsit țara mai mult de trei luni cumulate pe an. Or, navigatorii acumulează, în general, mai multe luni pe an în afara granițelor țării, în această situație fiind și cei plecați la muncă în străinătate.Cu toate că adopția este o procedură anevoioasă, potrivit datelor statistice ale DGASPC Constanța, corespunzătoare anului 2013, actualizate până la data de 15 noiembrie a.c., 58 de constănțeni au solicitat deschiderea procedurii de adopție internă, pentru că se fac și adopții internaționale. Dintre aceștia, au fost deja încredințați, în vederea adopției, 23 de copii, iar pentru 19 minori, s-a încuviințat deja adopția. În total, au fost atestate 65 de familii.De precizat că, la Constanța, în acest an, au solicitat atestarea în vederea adopției un bărbat necăsătorit și 11 femei singure, din care șase femei, deși căsătorite, vor urma tot procedura atestării ca persoane singure, deoarece au soții navigatori.