Banii pentru campania de prevenire a accidentelor ar trebui donaţi sinistraţilor

Cititorii cer ca poliția rutieră să-și facă datoria!

Banii pentru campania de prevenire a accidentelor ar trebui donați sinistraților

În pofida măsurilor adoptate de instituțiile și organizațiile cu atribuții ori preocupări în domeniu, climatul de siguranță rutieră s-a deteriorat, numărul accidentelor de circulație crescând de la an la an. Statisticile arată că pierderile de vieți omenești înregistrate anual în România în urma accidentelor de circulație echivalează cu dispariția de pe harta țării a unei localități rurale de mărime medie. Din aceste considerente, siguranța rutieră trebuie să devină o prioritate națională, așa cum este, spre exemplu, în cazul Franței, Austriei și Suediei. Inspectoratul General al Poliției Române, cu sprijinul Petrom, a anunțat că se vor investi peste 500.000 de euro pentru desfășurarea unei noi campanii naționale de prevenire a accidentelor rutiere provocate de viteza excesivă. Cititori ai ziarului nostru sunt de părere că ar fi mai util ca acești bani să fie donați sinistraților loviți de recentele inundații, iar pentru stoparea excesului de zel al șoferilor „indisciplinați și nesimțiți, poliția să-și facă mai întâi curățenie în propria ogradă”, după care să repartizeze pe șosele cât mai mulți agenți de circulație, care să aplice amenzi pentru orice abatere a participanților la trafic, atât șoferi, cât și pietoni. Se trece în draci pe roșu „Blocul în care stau este situat vizavi de Spitalul municipal. Vă spun sincer că nu este zi de la Dumnezeu în care să nu văd un bolid negru, cu număr străin de înmatriculare (pe care, din cauza vitezei, nu reușesc să-l disting), care trece prin intersecție ca fulgerul pe roșu. Că el procedează așa, nu mă mir prea tare, șoferi care trec pe roșu sunt cu ghiotura. Problema pe care mi-o pun este de ce sunt atât de puțin agenți de circulație în marile intersecții ale orașului? Vă spun toate astea pentru că am citit în ziarul dumneavoastră articolul privind investirea a sute de mii de euro de către Inspectoratul General al Poliției Române pentru o altă campanie națională de prevenire a accidentelor rutiere cauzate de viteza excesivă. Ar fi mai corect ca acești bani să fie dați sinistraților inundațiilor, iar șoselele să fie dotate cu camere de luat vederi și cu cât mai mulți agenți de circulație, care să dea amenzi usturătoare șoferilor care o fac pe grozavii. Nu de alta, dar s-au tot cheltuit, de-a lungul anilor, mulți bani pe campanii de prevenire, iar rezultatele sunt aproape zero” – Dorin Filimon, 67 de ani, din Constanța. „Poliția să-și curețe propria ogradă!” „Mai bine n-ar fi închis mai marii Poliției Române atâția ani ochii la afacerea cu permisele de conducere din Argeș (și Dumnezeu mai știe de pe unde!), decât să arunce acum atâția bani pe fereastră pentru campania asta. Când mă gândesc câți șoferi străini de meserie circulă pe șoselele noastre, mi se face pielea de găină! Ca să-și mai spele din păcate, cei 500.000 de euro alocați pentru această campanie să fie dați sinistraților, iar IGP-ul să verse cât mai mulți agenți rutieri pe șoselele țării, decât să-și tot plângă de milă că n-o scot la capăt cu șoferii nesimțiți!” – V. Trandafir, 41 ani. Marcajele pietonale – la cheremul șoferilor „În fiecare zi traversez marcajul pietonal din centrul orașului Ovidiu și aștept minute în șir ca prostul, până când șoferii au chef să oprească. Câteodată mai este câte un polițist și problema se rezolvă, dar, de cele mai multe ori, nu e nici un agent, iar noi ne enervăm că nu ni se respectă dreptul nostru. Este bine că se fac campanii pentru stăpânirea șoferilor vitezomani și incorecți, dar nu sunt de acord să se dea atâția bani pentru asta. Ar fi mai bine să fie aduși polițiști din țară, dacă în Constanța nu sunt destui, care să facă teren cât mai mult, că doar știm că românul nostru știe doar de frică, nu are el atâta conștiință ca să respecte pietonii. Am auzit de multe ori că toți se plâng că există puțini polițiști pregătiți pe rutieră. De ce nu se rezolvă lipsurile astea și se aruncă banii la gunoi pe povești din astea cu campanile? Cine își trage profit din banii ăștia?” – Daniel Murgoci, 32 ani.