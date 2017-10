Bani de la stat pentru instruirea angajaţilor din întreprinderile mici şi mijlocii

Bani de la stat pentru instruirea angajaților din întreprinderile mici și mijlocii

Instruire pe… sprânceană! „Sora mea muncește la o firmă din categoria întreprinderilor mijlocii. Chiar dacă nu este șefă, ea lucrează la Departamentul Marketing, iar șefii și colegii au numai cuvinte frumoase despre ea. Se înțelege foarte bine cu toată lumea, are o leafă frumoasă, nu de asta se plânge. Cea mai mare supărare o are din cauză că șeful ei direct nu este de acord să plece și ea la o specializare, iar la patron nu vrea să meargă, de teamă să nu se pună rău cu șeful. O deranjează extrem de mult faptul că toate colegele ei, rând pe rând, au făcut câte un curs, numai ea nu are voie. Văzând că tot insistă, șeful i-a spus că dacă musai vrea să plece la specializare n-are decât să-și plătească cheltuielile. În realitate, totul a pornit că ea nu răspunde la avansurile lui. O fi neînsurat și nu e o crimă să faci curte unei fete, dar chiar așa, să te răzbuni pe ea în halul ăsta? V-aș ruga să scrieți în ziar, dacă se poate, dacă există vreo lege care să interzică firmelor să plătească cheltuielile de angajare ale salariaților și în ce condiții se susține chestia asta? De asemenea, vrem să știm dacă firma poate plăti și cheltuielile pentru cursuri de masterat” – Alexandru l., 29 ani, din Constanța. Pregătirea angajaților influențează poziția firmei pe piață Se spune că investiția în oameni ar da cele mai bune roade într-un domeniu sau altul de activitate. De aceea, pornindu-se de la premisa că instruirea este primul pas în acest sens, consilierul juridic Carmen Dumitru ne-a explicat că nu doar managerii firmelor private sunt interesați de instruirea eficientă a angajaților, însuși statul demarând recent un program pe această temă. Concret, este vorba despre Ordinul nr. 791/2008, prin care Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale a aprobat Procedura de implementare a Programului național multianual, pe perioada 2006 - 2011, pentru sustinerea accesului întreprinderilor mici și mijlocii la servicii de instruire și consultanță. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 475, din 27 iunie 2008. Au acces la program angajații cu funcții de decizie, dar și de execuție. Acest program va asigura instruirea, prin alocație financiară nerambursabilă, atât a personalului cu funcții de decizie din întreprinderile mici și mijlocii, cât și a celor cu funcții de execuție. Pentru a profita de această facilitate, beneficiarii trebuie să obțină un acord de principiu al finanțării, prin depunerea unei cereri-tip, însoțită de o serie de documente justificative, în termen de cinci zile de la demararea programului. Îi recomandăm tinerei care își dorește să poată urma, gratuit, un curs de specializare, să discute sincer cu managerul sau cu juristul firmei, care cu siguranță cunosc amănunte despre acest program. Referitor la masterat, în acest Program nu se încadrează finanțarea cursurilor master, postuniversitare sau a celor aprofundate.