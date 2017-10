BĂNCILE din parcurile constănţene, PLIMBATE ca pe... SFINTELE MOAŞTE!

BĂNCILE din parcurile constănțene, PLIMBATE ca pe... SFINTELE MOAȘTE!

An de an, montarea, demontarea, transportul și depozitarea băncilor din parcurile și scuarurile orașului produc cheltuieli inutile bugetului local, dar și disconfort și nemulțumiri constănțenilor. Dacă tot e criză, după modelul altor orașe din țară, unde băncile nu se demontează iarna, oamenii propun ca acestea să fie confecționate din material rezistent la intemperii, astfel încât: „Să nu mai fie plimbate de colo-colo, ca pe Sfintele Moaște!“La români e o zicală: „Sunt prea sărac să-mi cumpăr lucruri ieftine!”. Care se adeverește a fi, adesea, înțeleaptă. Cunoscut fiind efortul de a cumpăra un lucru, este normală preocuparea ca acesta să fie de cât mai bună calitate, ca să țină cât mai mult. Dacă și edilii locali ar avea în vedere această zicală, probabil că eterna problemă a lipsei băncilor din parcurile constănțene sau a numărului insuficient al acestora nu ar fi creat, an de an, atâta nemulțumire și frustrare. Ca și când nu ar fi destul că băncile își fac simțită prezența în parcurile și scuarurile orașului cu mult după sosirea primăverii, de la an la an, numărul acestora este în scădere. Atâta vreme cât sunt „ținute la păstrare peste iarnă”, ca să nu se dete-rioreze din cauza intemperiilor, cititorii noștri nu înțeleg de ce, de la un an la altul, numărul băncilor este tot mai mic: „Se dă peste cap o logică elementară: cheltuiești o groază de bani ca să muți băncile toamna și să le aduci înapoi când se face vremea bună, ca să nu se strice, iar an de an, multe din vechile amplasamente rămân neocupate. Situația este valabilă în toate parcurile orașului, fără nicio excepție!” (Elvira Nase).Sugestii de la cititori„Vă rugăm să luați în considerare măcar acum sugestiile noastre și să dispuneți confecționarea altor bănci pentru oraș, iar până atunci, dispuneți montarea băncilor măcar pe vechile amplasamente, că au rămas din ce în ce mai puține” – este propunerea pe care ing. Ion Coman o face edililor constănțeni. Cititorul nostru a dorit să atragă atenția că deși vremea bună s-a instalat de mult, iar numărul constănțenilor care vin să se odihnească în parcul Primăriei a crescut, băncile din zona fântânii arteziene sunt insuficiente. Din această cauză, oamenii sunt obligați să se așeze pe pietrele arheologice din parc. Bărbatul ține minte că, anul trecut, băncile s-au montat abia în luna iunie și au fost mult mai puține față de anii precedenți, iar situația se repetă și acum.Proiectate pentru interior?Suficiente date pentru ca oamenii să se întrebe dacă nu cumva băncile din parcurile Constanței au fost proiectate pentru spații interioare? Din moment ce primăvara se montează (ce-i drept, cu foarte, foarte mare întârziere!), iar toamna se demontează, se transportă și se depozitează, iar toate operațiile astea costă bani, așa cum se întâmplă „în toate orașele țării, unde nu se demontează în perioada de iarnă, dar sunt confecționate din lemn cu un strat de protecție special, așa să se procedeze și la Constanța”.Și iarna e nevoie de bănci!Elena Nicolae locuiește vizavi de parcul din zona Gării CFR și nu înțelege de ce, cum încep să cadă primele frunze, „băncile din parc se evaporă! Nu mai sunt iernile de altădată, cu munți de zăpezi, se știe foarte bine. Mi se pare lipsă de respect față de plătitorii de taxe și impozite să le iei până și ocazia să se relaxeze pe o bancă în parc în orice ano-timp. Plus că sunt puține bănci, mereu mai puține și se montează târziu, nu contează că e vremea bună. Aș vrea ca primăria să țină seama de această problemă, pentru mulți oameni foarte importantă, și să facă așa cum mai vrem și noi!”.Oamenii atrag atenția că și spațiile de promenadă din oraș duc lipsă de bănci, iar în multe scuaruri lipsesc cu desăvârșire. Cum parcurile sunt un adevărat magnet mai ales când vremea e atât de frumoasă, constănțenii așteaptă ca sugestiile lor să fie cât mai repede transpuse în practică.