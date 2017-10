Medicul de gardă

Balonarea, un pericol pentru sănătate?

„Și eu am probleme, mă balonez aproape zilnic, mănânc în grabă, pe apucate, nu respect orele de masă. Dar cel mai tare mă deranjează că și copilul meu, de un an și opt luni, are probleme cu gazele, cu balonarea, se plânge tot timpul că-l deranjează burtica. Sigur mă moștenește! Este balonarea la copii un pericol pentru sănătate? Vă mulțumesc anticipat pentru răspuns. Cu stimă, Luminița”.v v vDoamnă Luminița, într-adevăr, balonarea crează disconfort și adulților, și copiilor. Însă, după cum ne-a explicat dr. Kati Blacioti, medic primar pediatru în cadrul Clinicii Homeomed, nu e cazul să vă faceți probleme mergând pe ideea că asta i se întâmplă numai copilului dumneavoastră. Nici vorbă, întrucât majoritatea micuților au asemenea probleme. Astfel, o parte a aerului se elimină pe gură, iar ce rămâne ajunge spre intestinul subțire și, datorită mișcărilor ce se produc în această zonă, se elimină prin rect. Este adevărat că anumite alimente, plus băuturile carbogazoase au un efect important asupra sistemului digestiv al copiilor. Cât privește tradiționala fasole invocată în astfel de situații, s-a demonstrat că aceasta crește eliminarea gazelor chiar și de zece ori.Toți copiii au problemeÎn intervalul cât se hrănesc cu lapte matern, copiii elimină gazele mai mult comparativ cu adulții, flatulența fiind ceva absolut firesc în această perioadă. Practic, principala cauză a balonării la copii este înghițirea aerului în timpul mesei sau servirea unor alimente care favorizează apariția gazelor. Totuși, puteți să mergeți cu copilul și la pediatru, singurul în măsură să aprecieze dacă sunt depășite limitele normale.