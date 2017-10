„Băieţii îşi iau banii, iar noi rămânem cu mizeria şi supărările!“

VOX POPULI

„Băieții își iau banii, iar noi rămânem cu mizeria și supărările!“

Chiar dacă s-au schimbat regulile jocului, anveloparea blocurilor merge înainte, fie și în ritm de melc, evident, pe banii proprietarilor, care din dorința de a mai câștiga un grad-două la iarnă, sunt dispuși la multe sacrificii. Ca și când nu ar fi suficiente aceste eforturi, ei suportă cu stoicism și desfășurarea de șantier a firmelor plătite cu bani grei să facă lucrările de izolare termică. Pentru că situația a cam scăpat de sub control, iar managerii firmelor de construcții nu par interesați de ceea ce rămâne în urma lor, mai mulți cititori au considerat că este nevoie „să li se arate pisica, poate așa o să înțeleagă că în afara lucrărilor de izolare, au și alte obligații față de proprietarii care nu își permit să le facă. Nu știu, parcă din răzbunare pe noi, nu protejează nimic, iar cu resturile de polistiren, ciment, adeziv, ne împodobesc nouă balcoanele, pervazele, geamurile. M-am luat de ei, însă un alpinist mi-a tras o flegmă, așa, ca din întâmplare. Problema e că nu apare numele firmei care face lucrarea pe nicăieri!” (N. Stelea, 54 ani). Situația tinde să se generalizeze Că astfel de incidente nu sunt singulare și nici de ultimă oră o confirmă și cititoarea noastră, V. Terzi: „Vin cu propunerea de a vă apleca atenția și asupra societăților care se ocupă de anveloparea blocurilor. Din vara trecută ne confruntăm cu aceeași problemă. Fiecare își face izolația după posibilități, se observă cu ochiul liber, blocurile par a avea model de placare mozaic. Eu locuiesc la un etaj inferior și zilele trecute s-a făcut o lucrare la etajul patru. Acum urmează problema mea: cei care execută lucrările nu au ecusoane sau îmbrăcăminte de protecție cu sigla firmei imprimată, cum mi se pare normal, adică nu-i poți identifica, apartamentele de la etajele inferioare nu sunt protejate cu folie sau plasă. Ca atare, ferestrele, pervazele și balcoanele rămân pline de ciment, adezivi, biluțe de la polistiren. Din această cauză, după ce echipa și-a luat schela și a plecat, m-am apucat să fac curățenie. Apoi, pentru a scăpa de praf, am spălat și balconul, fără să-mi dau seama că vecina de la parter și-a pus rufele la uscat pe sârma care este exact sub balcoane. Bineînțeles că m-a certat că nu mă uit înainte de a spăla balconul. Recunosc, am greșit, dar nu mi se pare corect ca băieții să-și facă treaba, să-și ia banii și noi să rămânem cu mizeria și cu supărările între vecini. Locația nu are nicio impor-tanță, pentru că este o situație generalizată în tot orașul!”. Acuze reciproce Într-adevăr, cu toate că firmele care execută lucrările de termoizolare sunt obligate să folosească toate elementele de identificare și să respecte regulile impuse de organizarea unui șantier, multe dintre ele trec peste aceste... amănunte nesemnificative: „De asta se împiedică ei, că n-avem noi sigla firmei pe salopete? Să-l întrebe pe pre-ședintele asociației, dacă sunt așa curioși! – ne-a spus unul dintre alpiniștii utilitari. Despre mizerie, ce să vă spun, ne cerem scuze, noi lucrăm cu grijă, dar mai sare ciment pe ici pe acolo, nu cine știe ce! Trebuia să ne spună, că am fi curățat în urma noastră!”. „În loc să se uite la prostiile astea, mai bine ne-ar întreba ce facem cu asociațiile care uită să ne plătească după ce-și văd blocul ca nou. Că aici e muncă, la înălțime, nu ne jucăm, nu putem să lăsăm farmacie în urma noastră” – a intervenit un alt alpinist utilitar, care a confirmat că au fost instruiți să respecte regulile unei organizări de șantier, dar că, presați de timp, mai sunt și situații în care le ignoră. Pe de altă parte, există și locatari care nu au cuvinte de laudă la adresa calității lucrărilor de anvelopare termică, plângându-ni-se că „au lucrat prost și greu au acceptat să le plătim în rate. Până nu repară stricăciunile, de la mine nu mai văd niciun ban!” (A. Ivan, 49 ani) Ilie Marian, D. Antonescu și Marieta A. și-ar fi dorit să-și izoleze apartamentele, dar le lipsește curajul de a se angaja în ultimul program lansat de Guvern: „Era mai sigur dacă ne ajuta primăria! În alte orașe, dacă proprietarii sunt de acord cu mansardarea blocului, nu dau niciun ban pe izolare. Un văr de-al meu din Constanța s-a mutat cu ani în urmă într-o mansardă din asta, și n-are acte nici acum! E păcat că blocurile sunt pestrițe, arată urât, unii izolează, alții nu! Primăria varsă bani grei în Mamaia, dar pentru așa ceva se plânge că are buzunarele goale!” (Marieta A., 43 ani). Chiar dacă cei cu care am discutat nu pornesc de la premisa că izolarea termică a blocurilor ar trebui să fie o obligație exclusivă a statului, ei consideră că atât prestatorii de servicii, cât și beneficiarii trebuie să-și respecte obligațiile. Mai mult, sugerează instituțiilor abilitate să controleze modul în care se execută aceste lucrări. Pentru acest an, guvernul Boc a alocat 50 milioane euro pentru garantarea creditelor contractate de proprietari pentru anveloparea blocurilor, dar suma ar putea fi suplimentată. Creditele oferite de bănci sunt în lei, pe cel mult cinci ani, și au o dobândă fixă.