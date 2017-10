„Avocatul şi-a tras banii, dar nu-şi face treaba!“

SEMNALE

„Avocatul și-a tras banii, dar nu-și face treaba!“

Relațiile dintre avocat și clienții săi se bazează pe corectitudine, probitate profesională, onestitate, sinceritate, loialitate și confidențialitate. Obligațiile și drepturile avocatului sunt prevăzute de Legea privind organizarea și exercitarea acestei profesii, pentru nerespectarea căreia răspunde. „Citesc Cugetul și vă rog din suflet să-mi dați niște lămuriri. Sunt divorțată de nouă luni și am o fetiță de șapte ani. Nu am reușit să fac partajul, din cauză că, la divorț, soțul mi-a spus că n-are rost să plătim avocat pentru partaj, că o să împărțim totul la înțe-legere, însă după divorț a întors foaia. Am stat două luni cu fetița în apartamentul care e pe numele la amândoi, dar se purta urât cu mine în fața copilului și ne-am mutat cu chirie. Fetița tânjește după casa în care s-a născut și a crescut, are prietene în fostul bloc și plânge să stăm acolo măcar în week-end, dar tatăl ei nu ne primește. Repetă ca un papagal că ne vedem la tribunal, să-l lăsăm în pace. Mi-au rămas lucruri acolo și nu pot să mi le iau, că a schimbat yala. Necazul și mai mare îl am cu avocata, pe care am plătit-o ca să deschid partajul, să termin cu bâlciul ăsta. Eu aștept să înceapă procesul, iar dânsa mă tot duce cu vorba, am aflat că se cunoaște cu soțul. I-am spus verde că îmi caut alt avocat, să-mi dea banii înapoi. Prima dată a zis că mi-i dă, acum zice că nu e obligată. E prea de tot, unde pot s-o reclam? Vă rog frumos învățați-mă ce aș putea să fac pentru un avocat din oficiu și cum să intru până la partaj în casa care e și a mea? Vă mulțumesc mult de tot!” - Maria B., 38 ani. v v v Având în vedere că apar-tamentul este bun comun, aveți aceleași drepturi asupra lui ca și fostul dumneavoastră soț. Dată fiind situația delicată în care vă aflați, consilierul juridic Carmen Gigică vă recomandă să cereți ajutorul Poliției, pentru a vă lua bunurile personale din locuință sau chiar de a rămâne acolo până când se finalizează procesul de partaj, pentru că aveți acest drept. Avocații, reclamați la Barou Referitor la problema avocatului, există o lege privind organizarea și exercitarea acestei profesii, pe care orice avocat este obligat să o respecte. Dacă nu se întâmplă acest lucru, el va răspunde. Cum fiecare avocat trebuie să facă parte dintr-un barou, puteți să depuneți o plângere la Baroul Constanța, cu sediul în strada Traian nr. 24 B, în care să relatați ceea ce vi s-a întâmplat. Apărător din oficiu În ceea ce privește posibilitatea de a beneficia de serviciile juridice ale unui avocat din oficiu, acest drept îl are persoana care demonstrează că nu poate să facă față cheltuielilor unei judecăți fără a primejdui propria sa întreținere sau a familiei sale. Este bine să știți că asistența judiciară de acest fel poate fi încuviințată pentru toate cheltuielile unui proces sau numai pentru o parte din aceste cheltuieli, după caz. De aseme-nea, facilitățile pot fi și sub formă de scutiri, reduceri, eșalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru, a timbrului judiciar etc. Pentru a vi se aproba un avocat din oficiu, va trebui să depuneți o cerere scrisă tot la Baroul Avocaților Constanța, care are sediul în strada Traian nr. 24 B.