Aveţi probleme cu gingiile? Mai uşor cu albitul dinţilor!

Medicul de gardă

Aveți probleme cu gingiile? Mai ușor cu albitul dinților!

Ştire online publicată Sâmbătă, 14 Ianuarie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

„Nu am îndrăznit să-l întreb pe stomatolog din ce cauză nu mi-a reușit albirea, de aceea m-am gândit să vă cer dumneavoastră lămuriri la această problemă, dacă se poate! Aș vrea să mai aflu dacă pastele de dinți spe-ciale pot să albească dinții? Am probleme cu gingiile și vreau să știu dacă pot să repet albirea, la alt stomatolog sau chiar acasă? Cu mulțumiri, Alexandra Pocia”.v v vDupă cum ne-a explicat medicul stomagolog Cecilia Stănică, pentru a ajunge la nuanța dorită, de obicei se repetă de câteva ori procedeul de albire. Va trebui să se țină cont și de obiceiurile persoanei, precum fumatul, consumul de cafea, ceai sau al unor alimente care, de regulă, pătează dinții. Pe de altă parte, este adevărat că procedura de albire a dinților este în vogă de câțiva ani, dar asta nu înseamnă că se recomandă tuturor. Pentru evitarea oricărui risc, ideal ar fi ca înainte de a vă albi dinții să vă consultați cu un stomatolog în care aveți încredere, singurul în măsură să vă spună dacă este cazul să optați pentru această procedură. Referitor la pastele de dinți despre care se spune că albesc dinții, este bine să știți că rolul acestora este de a scoate petele de pe dinți, făcându-i, într-adevăr, să pară mai deschiși la culoare, dar fără a-i albi cu adevărat. Asta, din cauză că albirea profesională a dinților are un efect incomparabil mai bun față de celelalte mijloace de decolorare a dinților.Și nu în ultimul rând, persoanele care știu că au probleme cu gingiile nu ar trebui să-și albească dinții, ci mai degrabă să le trateze, pentru atenuarea sau înlăturarea problemelor, dealtfel extrem de neplăcute.