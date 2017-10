SEMNALE

„Avem repartitoare, dar plătim ca fraierii!“

Firmele de repartitoare și asociațiile de proprietari sunt obligate de Ordinul ANRSC nr. 343/13 iulie 2010 să facă inventarul „suprafeței echivalente termic“ din subsolurile blocurilor pentru a determina ce contribuție revine fiecărui proprietar pentru părțile comune. Pe cât de mici sunt aparatele denumite repartitoare, montate pe calorifer cu scopul de a ajuta locatarii să plătească mai puțin pentru căldură, dacă le folosesc corect, pe atât de mari sunt problemele pe care acestea continuă să le creeze în cadrul asociațiilor de locatari din tot felul de motive. „Părerea mea e că repartitoarele astea, așa nepornite tot timpul, sunt o mare țeapă, altfel nu-mi explic de ce cu ele la bordul caloriferelor am plătit, câteodată, mai mult decât înainte, când plăteam la comun. E clar, plătim ca proștii, dar avem repartitoare!” (I. Sultănica). „Ne-au obligat să punem repar-titoare în 2006 și le-am plătit pe loc. Într-o adresă scrie că dacă le plătim sunt proprietatea noastră, numai că firma ne ia în continuare o taxă lunară de 7,6 lei. A doua problemă e că eu am consumat luna trecută numai 106 unități pe repartitor, iar consumul comun îmi vine de trei ori mai mare decât cel interior. Oare nu sunt țeapă repartitoarele astea?” (I. Ciuca). „Am plătit repartitoarele și nu sunt de acord să mai dăm și alte taxe. De la administrație ni s-a spus că firma care le-a montat ne ia acești bani, ei nu au niciun cuvânt. Nu cumva fraierii plătesc, iar deștepții încasează? Unii spun că nu știm să le folosim, de aia plătim mai mult, dar nu cred în teoria asta!” (Cerasela Mutiu). v v v Problema stabilirii contribuției ce revine fiecărui locatar pentru părțile comune continuă să fie mărul discor-diei atât între locatari, cât și între aceștia și conducerea asociației din care fac parte. Tocmai în ideea clari-ficării acestei chestiuni, Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) a emis Ordinul nr. 343 din 13 iulie 2010, publicat în Monitorul Oficial nr. 501/20 iulie 2010). Din păcate, în loc să liniștească apele, acest ordin „ne-a băgat și mai mult în ceață, căci asociația și-a luat mâna de pe noi și ne-a lăsat la discreția firmei care ne-a montat repartitoarele” (I. Sultanica). Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, consideră că astfel de con-fuzii sunt posibile din cauza lipsei de comunicare sau a unei comunicări deficitare între locatari și reprezentanții asociațiilor. Referitor la Ordinul ANRSC, acesta a fost elaborat pentru stabilirea clară a normelor tehnice privind calculul costurilor energiei termice în asociațiile cu repartitoare. Sintetizând, locatarii care au repartitoare trebuie să plătească două categorii de căldură calculată din factura totală: un consum comun, stabilit ca procent din consumul total și un consum individual al tuturor apartamentelor și spațiilor cu altă destinație măsurat cu acele repartitoare de costuri. Repartitoare-martor în spațiile comune Pentru determinarea consumului comun, Ordinul spune că aceste firme trebuie să monteze niște repartitoare-martor în spațiile comune și să inventarieze împreună cu asociația toate elementele de încălzire din bloc, respectiv țevi verticale, orizontale, calorifere, părți comune, părți individuale , inclusiv materialul din care sunt făcute, dacă sunt sau nu izolate, prevăzând un coeficient de reducere în funcție de poziționarea apartamentului. Potrivit aceluiași Ordin, dacă în 2011 nu se va finaliza expertizarea, se admite, numai pentru acest sezon de încălzire, utilizarea în calcule a unei cote procentuale aferente părților comune de 30% din valoarea facturii pentru încălzire pe lunile decembrie 2010, ianuarie și februarie 2011 și de 50% din valoarea facturii în celelalte luni în care se furnizează agent termic pentru încălzire. Este bine ca loca-tarii să știe că la consumul comun contribuie cu toții, proporțional cu cota parte indiviză, indiferent dacă repartitoarele lor sunt pe zero. De asemenea, debranșații plătesc și ei procentul care le revine, tot proporțional cu cota parte indiviză. Din păcate, discordia între locatari este determinată și de faptul că mulți dintre ei ignoră regulile de exploatare corectă a acestui sistem, aspect despre care vom scrie în ziarul nostru de mâine.