„Auzi tupeu la ei, să-mi ceară 35 de lei ca să-mi plimb nepoţii în parc, ca şi când ar fi teren privat!“

VOX POPULI

„Auzi tupeu la ei, să-mi ceară 35 de lei ca să-mi plimb nepoții în parc, ca și când ar fi teren privat!“

De câteva zile, accesul în parcul din incinta Delfinariului constănțean este condiționat de vizitarea tuturor punctelor de interes din cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, dar nu gratuit, ci contra unei sume de 35 de lei, decizie care i-a iritat pe riverani. În replică, directorul Delfinariului susține că s-a luat această măsură pentru a veni în sprijinul turiștilor cu venituri mici, precizând că după 15 septembrie se va reveni la starea inițială. „Dacă ar ști unchiul meu, care a fost fondatorul Delfinariului, ce fac ăștia cu noi acum, s-ar răsuci în mormânt!” – ne-a spus, extrem de indignată, Ioana S. Pentru cititoarea noastră, care locuiește de ani buni în zonă, acest parc - pe care îl apreciază drept o adevărată oază – a fost locul preferat de relaxare. Tot timpul s-a închinat… filozofiei creării acestui ambient plăcut, savurat atât de vizitatorii complexului, cât și de localnici, mai ales că bazele lui au fost puse de o persoană din familie. Iar de când a devenit bunică, i-a molipsit și pe nepoțeii săi cu bucuria de a respira aerul curat al acestui perimetru: „Poate mulți vor crede că exagerez, dar nepoții mei chiar s-au răzvrătit energic, pe măsura vârstei, când au văzut că nu-și pot face plimbarea zilnică prin parc. Cum să le explici unor copii mici că niște oameni mari – și la propriu, și la figurat – au pus barieră ca să ne ia bani până și pentru o simplă plimbare? Copiii au văzut giumbușlucurile delfinilor de multe ori, dar nu ne permitem să plătim în fiecare zi bilet la spectacol, mai ales că acum prețul e și mai mare! Și-apoi ei trebuie să se miște, să respire în voie prin parc, iar cineva le ia până și acest drept. Ca și când în orașul acesta ar fi inflație de parcuri! Admitem că s-a făcut o greșeală, însă nu suntem dispuși s-o tolerăm în continuare. Vrem parcul înapoi, pentru că e al constănțenilor! Pentru ce plătim atâtea taxe în orașul ăsta dacă suntem tratați pe linie cu dispreț? Auzi tupeu la ei, să-mi ceară 35 de lei ca să-mi plimb nepoții în parc, ca și când ar fi teren privat!” Nici turiștilor nu le convine situația În week-end-ul trecut, când a vrut să cumpere bilete la spectacolul cu delfini pentru rudele sale venite la mare, Adriana Fătu a avut un „șoc: eu m-am dus pregătită să cumpăr bilete pentru 14 persoane la Delfinariu, dar la ghișeu mi-a cerut 35 lei pentru fiecare bilet, că așa e acum, toate serviciile la pachet. Vă dați seama că am făcut cale întoarsă și nu mi se pare normal. Fiecare are posibilitățile lui și nu se poate întinde mai mult decât îl ține plapuma. Prețul ăsta o fi avantajos pentru cei care chiar vor să vadă tot, nu doar Delfinariul! Despre închiderea parcului, eu chiar am plâns când am văzut bariera!”. „A mai rămas să ne pună taxe și pe aerul pe care îl respirăm, și pe trotuarele astea nenorocite, în care îți rupi picioarele și îți zdruncini din toate încheieturile copiii sau nepoții din cărucioare, că tot zone publice sunt și astea, ca și parcul de la Delfinariu! Le e mai bine să ne ia tot, nu se mai satură!” – este de părere Maria Dumitru (61 ani) „Nu am inventat noi acest sistem!“ Adrian Mănăstireanu, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii, înainte de a ne explica motivele care au condus la această decizie, a ținut să precizeze că sistemul tarifului unic funcționează la foarte multe centre muzeale din Europa, „în nici un caz nu l-am inventat noi!”. Înțelege că persoanele interesate numai de plimbările în parc sunt nemulțumite, motiv pentru care a supus dezbaterii Consiliului Jude-țean Constanța „să permită un fel de acces gratuit doar riveranilor; este o idee, nu e nimic bătut în cuie, să vedem!”, directorul complexului adăugând că prioritatea sa zero este scoaterea din impas a complexului, salvarea acestei instituții, pe fondul scăderii numărului de turiști față de anii trecuți. Practic, acum se plătește un bilet de 35 de lei (față de 55 de lei), iar cu acea cartelă se vizitează toate punctele. Măsuri de criză Întrucât criza și-a întins tentaculele și asupra acestui complex, directorul instituției a fost nevoit să ia o serie de măsuri pentru reducerea cheltuielilor în toate secțiile, subțierea schemei de personal și prețul unic fiind două dintre ele. Mai mult, faptul că după nici o săptămână de la aplicare, încasările au crescut cu 30 la sută, îi dă speranțe că măsurile vor scoate complexul din impas. De asemenea, Adrian Mănăstireanu a ținut să sublinieze că dacă înainte de limitarea accesului în parc, dimineața, se strângeau gunoaie care umpleau trei remorci, acum mizeria încape în una, maximum o remorcă și jumătate: „Nici oamenii nu sunt atenți, aruncau la întâmplare, prin boscheți, nu lângă coșurile de gunoi, chiștoace, tot felul de resturi, pamperși etc, iar igienizarea zilnică a zonei costa mai mult”. În timp ce conducerea complexului este încrezătoare că va reuși să implementeze un program european, cetățenii din zonă așteaptă ridicarea barierei care le blochează accesul în parc. Pentru cei care nu știu, Delfinariul din Constanța și-a început activitatea la 1 iunie 1972, constituind, la acea dată, prima formă muzeistică de acest gen atât din țara noastră, cât și din sud-estul Europei.