Automedicaţia dăunează grav sănătăţii!

Automedicația dăunează grav sănătății!

Ultimele studii arată că peste 40 la sută dintre români înghit medicamente din proprie inițiativă, fără un consult medical prealabil. Îngrijorător este faptul că 50 la sută dintre aceștia și le administrează greșit. Profitând de faptul că pe 7 aprilie s-a sărbătorit Ziua Mondială a Sănătății, Magda Crișan, din Constanța, dorește să atragă atenția, nu doar presei, ci, în general, celor care lucrează în sistemul de sănătate, că nu fac suficient de mult pentru a trage un semnal de alarmă asupra pericolelor pe care le prezintă automedicația, o meteahnă foarte veche la români. „La un moment dat, mă simțeam sufocată de reclama: «Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății!». După ce mama mea era să moară din cauza unor medicamente luate la recomandarea unei vecine, consider că această reclamă, nu numai că trebuie difuzată și mai des, dar ea trebuie completată cu următorul text: automedicația poate ucide! Cred că dacă se va ține cont de propunerea mea, oamenii s-ar gândi de două ori înainte de a-și aproviziona farmaciile personale cu tot felul de medicamente, fără să ceară părerea farmacistului sau a doctorului de familie. Și nu doar să se aprovizioneze, ci să le și consume atunci când îi doare ceva, fără să ia în calcul riscurile la care se expun. Și nu este vorba de algocalmin, antinevralgic și altele asemenea, ci de medicamente care nu se prescriu fără rețetă și, totuși, ele ajung în farmaciile personale, fie și cu ajutorul unor cunoștințe în domeniu. Zilele trecute, simțindu-se doborâtă de astenia de primăvară, mama, în vârstă de 64 de ani, a primit… cadou de la o vecină câteva pastile de rudotel (ulterior, am aflat că erau și expirate). Nu pot să vă spun ce rău i-a fost și cât de greu am readus-o pe linia de plutire, chiar și la Serviciul de Urgență, pentru că abia după ce ne-am întors acasă ne-a spus că a luat rudotel, deși este cardiacă și se află deja sub tratament”. Pericolele tratării după ureche Experiența farmaciștilor practicieni a demonstrat că, uneori, reclamele creează adevărate confuzii. Astfel, există pacienți care cumpără medicamente numai pentru că au văzut o reclamă la televizor, neținând cont că asocierea cu alte medicamente poate avea efecte nebănuit de grave, ducând chiar la deces. Așadar, automedicația, fără a consulta în prealabil medicul sau farmacistul poate fi dăunătoare, ducând la mascarea diagnosticului, uneori având efecte toxice hepatice, cardiace și renale - atrag atenția specialiștii. Riscul medicamentelor contrafăcute Un alt pericol pentru cei care apelează la produse farmaceutice fără un consult prealabil este și achiziționarea medicamentelor din surse neautorizate. Acțiunea are la bază vizionarea reclamelor accesate pe internet. Un semnal de alarmă a fost tras chiar de Organizația Mondială a Sănătății, care a constatat că, în majoritatea cazurilor, medicamentele cumpărate prin internet sau din alte locuri decât farmacii sunt contrafăcute, iar conținutul este dăunător. Totodată, mai există și riscul legat de contraindicații sau asocierea greșită cu alte medicamente. Iată numai câteva motive pentru a nu recurge, sub nici o formă, la automedicație.