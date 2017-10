Automedicaţia cu pastile de slăbit, riscantă!

Medicul de gardă

Automedicația cu pastile de slăbit, riscantă!

„Încurajată de o prietenă, care a slăbit într-o lună jumate șase kilo-grame după ce a luat pastile de slăbit (de pe internet), am luat și eu. Am slăbit ceva, dar simt că mă înțeapă inima, mi-e cam frică să continui. Poate medicul să-mi spună dacă sunt probleme cu aceste pastile?” (Angela Șuțu).v v vDoamnă Angela Șuțu, temerile dumneavoastră sunt justificate, o confirmă și dr. Iuliana Botezatu, medic specialist în cadrul Phoenix Eastern Medical Center, care ne-a explicat că folosirea constantă a medicamentelor pentru slăbit creează dependență. Urmările negative nu se limitează însă numai la depedență, căci pot apărea și dereglări metabolice, și probleme cardiace, chiar și afective, neplăceri pe care organismul le resimte din plin.Este adevărat că traversăm o perioadă în care acest tip de pastile sunt o tentație în special pentru femei, care în dorința de a slăbi, încearcă orice formulă capabilă să le mai taie din pofta de mâncare. Atâta timp cât sunt administrate sub directa observație a medicului, riscurile nu-și au locul. De aceea, este bine ca înainte de a le folosi, oricât de mare ar fi dorința de a slăbi, să vă prezentați la medic, singurul în măsură să se pronunțe în această privință. Situația se poate complica și datorită faptului că luate la întâmplare, acele medicamente ar putea avea o proveniență dubioasă, putând afecta serios sistemul nervos central și pe cel cardiac. Una peste alta, însă, aceste suplimente nu produc slăbirea într-un mod sănătos, de aceea, dacă aveți probleme cu greutatea, cel mai bine ar fi să luați legătura și cu un medic nutriționist.