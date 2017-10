Automedicaţia - boală veche la români

Automedicația - boală veche la români

Știrea că Aulinul, medicament recomandat și copiilor, folosit pentru combaterea durerilor acute și cronice, poate provoca insuficiență hepatică letală, a alarmat nu doar lumea medicală românească, ci și pe cei care au folosit, cel puțin o dată în viață, acest produs medical. Oamenii nu înțeleg de ce Aulinul, interzis în țări ca SUA, Japonia, Finlanda, Spania, se vinde la liber în România. Cu această ocazie, cititorii noștri trag un semnal de alarmă asupra riscurilor automedicației. l Valeria Bonciu, din Constanța: „Nu se întâmplă niciodată să-mi lipsească Aulinul din casă, din cauză că mie îmi ia cu mâna orice durere. Poate exagerez un pic, dar nici prea departe de adevăr nu sunt. Vă spun sincer că acum am auzit pentru prima oară că acest medicament este riscant pentru sănătate. Nu vreau să acuz pe nimeni de faptele mele, dar eu cred că farmacista are obligația morală să atenționeze oamenii dacă unele medicamente sunt mai riscante decât altele. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, căci dacă se citește cu atenție orice prospect, se observă că aproape nu există medicament care să nu aibă și reacții adverse și să nu se recomande folosirea lui cu maximum de atenție. Totuși, este bine că ați scris și dumneavoastră despre acest subiect foarte important și cred că măcar persoanele care l-au citit vor fi mai atente când îl vor folosi și mai ales părinții, atunci când îl dau copiilor. Oricum, românul este obișnuit să ia multe medicamente că a auzit el de la nu știu cine despre efectele lui, în foarte puține cazuri consultând doctorul sau chiar farmacistul atunci când cumpără ceva fără rețetă. Ar trebui să fim mai atenți și vă mulțumim dumneavoastră că ne ajutați să facem ochii mai mari când intrăm într-o farmacie“. l Maria Ionescu, din Constanța: „Vecina mea este medic și n-a știut că există probleme dacă se folosește Aulinul. Eu nu am luat niciodată așa ceva pentru că, de fel, nu folosesc pastile când mă doare ceva. Mai degrabă îmi pun o compresă caldă, fac o frecție cu alcool sau beau un ceai în situații din astea. Fiica mea, însă, ia mereu Aulin în situații speciale, dar n-a avut niciodată necazuri de pe urma lui. A recunoscut, însă, că nu a citit niciodată prospectul, dar că a început să-l ia la recomandarea unei prietene și e tare mulțumită de efecte. Totuși, eu cred că e ceva în neregulă cu acest medicament, din moment ce este interzis în unele țări. Îmi permit, ca o persoană neinformată din punct de vedere medical ce sunt, să vă recomand dumneavoastră, ziariștilor, să ne informați dacă mai există alte medicamente des folosite care au riscuri mari pentru sănătate, mai ales că majoritatea sunt date și copiilor, care sunt mult mai sensibili decât adulții. Sunt sigură că dacă vom avea mai multe informații, atunci când ne vom propune să luăm medicamente după ureche, ne vom face un bun obicei să citim prospectul cu mare atenție. Chiar și așa, să fim serioși, puțini înțeleg tot ce scrie în prospect”. l Veronica Enache, din Constanța: „Sunt bolnavă cronic și iau medicamente cu pumnul. Citesc prospectele cu foarte mare atenție, dar asta nu înseamnă că renunț să iau pastilele care-mi fac bine pentru pentru că în prospect scrie că au și riscuri sau reacții adverse. Trebuie să le iau, că n-am încotro. Eu una nu cred că există medicament care să nu facă bine pe de o parte și rău pe de alta. De aceea, este bine să nu ne grăbim să înghițim pastile la orice fel de durere. Ăsta-i românul, dacă nu are el în dulap o mică farmacie, nu doarme liniștit. Din această cauză, este bine ca oamenii să mai fie din când în când atenționați de ziare așa cum s-a procedat cu Aulinul. Nu de alta, dar eu cunosc multe persoane care iau medicamente zilnic, dar n-au citit niciodată ce scrie în prospect“. Medicii constănțeni spun că au recomandat cu succes Aulinul și că nu au existat probleme. Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman a decis, însă, că acest medicament nu trebuie să fie utilizat mai mult de 15 zile consecutiv. În ace-lași timp, medicilor li se recomandă să prescrie nimesulidă doar după evaluarea tuturor riscurilor pentru pacienți și să le atragă serios atenția acestora asupra riscurilor automedicației, dar și a faptului că orice medicament poate provoca reacții adverse dacă nu este administrat corect. În consecință, cutiile de „Aulin” care conțin mai mult de 30 de pastile vor fi retrase de pe piață.Știrea că Aulinul, medicament recomandat și copiilor, folosit pentru combaterea durerilor acute și cronice, poate provoca insuficiență hepatică letală, a alarmat nu doar lumea medicală românească, ci și pe cei care au folosit, cel puțin o dată în viață, acest produs medical. Oamenii nu înțeleg de ce Aulinul, interzis în țări ca SUA, Japonia, Finlanda, Spania, se vinde la liber în România. Cu această ocazie, cititorii noștri trag un semnal de alarmă asupra riscurilor automedicației. l Valeria Bonciu, din Constanța: „Nu se întâmplă niciodată să-mi lipsească Aulinul din casă, din cauză că mie îmi ia cu mâna orice durere. Poate exagerez un pic, dar nici prea departe de adevăr nu sunt. Vă spun sincer că acum am auzit pentru prima oară că acest medicament este riscant pentru sănătate. Nu vreau să acuz pe nimeni de faptele mele, dar eu cred că farmacista are obligația morală să atenționeze oamenii dacă unele medicamente sunt mai riscante decât altele. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece, căci dacă se citește cu atenție orice prospect, se observă că aproape nu există medicament care să nu aibă și reacții adverse și să nu se recomande folosirea lui cu maximum de atenție. Totuși, este bine că ați scris și dumneavoastră despre acest subiect foarte important și cred că măcar persoanele care l-au citit vor fi mai atente când îl vor folosi și mai ales părinții, atunci când îl dau copiilor. Oricum, românul este obișnuit să ia multe medicamente că a auzit el de la nu știu cine despre efectele lui, în foarte puține cazuri consultând doctorul sau chiar farmacistul atunci când cumpără ceva fără rețetă. Ar trebui să fim mai atenți și vă mulțumim dumneavoastră că ne ajutați să facem ochii mai mari când intrăm într-o farmacie“. l Maria Ionescu, din Constanța: „Vecina mea este medic și n-a știut că există probleme dacă se folosește Aulinul. Eu nu am luat niciodată așa ceva pentru că, de fel, nu folosesc pastile când mă doare ceva. Mai degrabă îmi pun o compresă caldă, fac o frecție cu alcool sau beau un ceai în situații din astea. Fiica mea, însă, ia mereu Aulin în situații speciale, dar n-a avut niciodată necazuri de pe urma lui. A recunoscut, însă, că nu a citit niciodată prospectul, dar că a început să-l ia la recomandarea unei prietene și e tare mulțumită de efecte. Totuși, eu cred că e ceva în neregulă cu acest medicament, din moment ce este interzis în unele țări. Îmi permit, ca o persoană neinformată din punct de vedere medical ce sunt, să vă recomand dumneavoastră, ziariștilor, să ne informați dacă mai există alte medicamente des folosite care au riscuri mari pentru sănătate, mai ales că majoritatea sunt date și copiilor, care sunt mult mai sensibili decât adulții. Sunt sigură că dacă vom avea mai multe informații, atunci când ne vom propune să luăm medicamente după ureche, ne vom face un bun obicei să citim prospectul cu mare atenție. Chiar și așa, să fim serioși, puțini înțeleg tot ce scrie în prospect”. l Veronica Enache, din Constanța: „Sunt bolnavă cronic și iau medicamente cu pumnul. Citesc prospectele cu foarte mare atenție, dar asta nu înseamnă că renunț să iau pastilele care-mi fac bine pentru pentru că în prospect scrie că au și riscuri sau reacții adverse. Trebuie să le iau, că n-am încotro. Eu una nu cred că există medicament care să nu facă bine pe de o parte și rău pe de alta. De aceea, este bine să nu ne grăbim să înghițim pastile la orice fel de durere. Ăsta-i românul, dacă nu are el în dulap o mică farmacie, nu doarme liniștit. Din această cauză, este bine ca oamenii să mai fie din când în când atenționați de ziare așa cum s-a procedat cu Aulinul. Nu de alta, dar eu cunosc multe persoane care iau medicamente zilnic, dar n-au citit niciodată ce scrie în prospect“. Medicii constănțeni spun că au recomandat cu succes Aulinul și că nu au existat probleme. Comitetul pentru Medicamente de Uz Uman a decis, însă, că acest medicament nu trebuie să fie utilizat mai mult de 15 zile consecutiv. În ace-lași timp, medicilor li se recomandă să prescrie nimesulidă doar după evaluarea tuturor riscurilor pentru pacienți și să le atragă serios atenția acestora asupra riscurilor automedicației, dar și a faptului că orice medicament poate provoca reacții adverse dacă nu este administrat corect. În consecință, cutiile de „Aulin” care conțin mai mult de 30 de pastile vor fi retrase de pe piață.