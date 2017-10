Au visele semnificaţie? Sunteţi obsedaţi de ele?

Psihologul te ajută

Au visele semnificație? Sunteți obsedați de ele?

Știați că visele… ne mănâncă șase ani din viață? Ce sunt ele, de fapt? Pot să prevestească ceea ce ne-a hărăzit destinul? Au ele vreo legătură cu viața noastră? De ce, dintotdeauna, oamenii au fost preocupați să decripteze ceea ce au visat?Sunt doar câteva dintre întrebările pe care și le-a pus, obsesiv, de-a lungul anilor, Loredana Alexiuc, (39 ani): „La noi în casă, dimineața, era un ritual: toți trebuia să-i spunem bunicii, apoi mamei, ce am visat peste noapte! Când visam urât și urlam, eram trezită din somn. Era groaznic! Ele nu mai sunt printre noi, iar eu am rămas obsedată de vise. De ce aproape toată lumea dă importanță viselor?”.Ce sunt visele?O succesiune de fenomene psihice (imagini, reprezentări, idei), care se manifestă involuntar în timpul somnului (păstrându-se uneori și după trezire), cam așa sunt definite visele. Unele persoane le trec cu vederea, fie pentru că nu și le amintesc prea bine, fie din cauză că nu le dau nicio importanță. Alți oameni rețin doar visele care-i amuză sau îi sperie, ajungând să fie obsedați datorită semnificației pe care tot încearcă să le-o acorde.Visele - temă de cercetarePotrivit explicațiilor psihologului Alina Pandrea, pe tema viselor s-au făcut, de-a lungul anilor, nenumărate cercetări de laborator, care au condus la concluzia că, mai ales cele intense, au loc în timpul așa-numitului „somn REM” - „Mișcare Rapidă a Ochilor”, moment care apare de trei-patru ori pe noapte, fiind caracterizat prin mișcarea intensă a ochilor sub pleoape. Întrucât se pleacă de la premiza că visul transmite mesaje ale subconștientului, aceleași elemente apărute în visele a doi oameni au sensuri diferite. Deși dicționarele de vise dau interpretări exacte unor elemente, adevăratele semnificații a ceea ce visăm au legătură directă cu problemele, fricile sau bucuriile personale.Ești ceea ce visezi...„La un moment dat, doream să mă specializez în explorarea viselor. Am studiat mult pe tema asta și trebuie să le spun celor obsedați de vise că ele nu trebuie în niciun caz interpretate ca atare, ci doar prin corelare cu alte informații din viața personală” - ne-a mai spus psihologul, care atrage atenția că visul reprezintă, de fapt, o altă fațetă a realității, ca și cum a-i privi aceeași lume, însă dintr-un alt unghi. Se poate spune că visele sunt copii fidele ale vieții fiecăruia, ceea ce face ca în perioadele grele, cu trăiri puternice, activitatea creierului în timpul somnului să fie mult mai intensă. S-a demonstrat că somnul unei persoane fără griji mari este mult mai liniștit față de al uneia cu mari probleme, schimbări etc. Astfel, ca o prelungire a realității, visul nu face altceva decât să reflecte modul cum suportăm ceea ce ni se întâmplă. În ciuda faptului că sunt frecvente, la trezire, este foarte posibil ca visele să fie uitate. S-a demonstrat că, de regulă, rămân în memorie cele care ne transmit emoții foarte puternice. De aici și obsesia pentru decriptarea lor.Dileme...Dintotdeauna, visul a avut interpretări – explică psihologul: „Totuși, interpretarea științifică a visului a fost posibilă abia la sfârșitul secolului XIX, când Freud a instituit o nouă știință - psihanaliza” . De atunci, oamenii de știință continuă să dezbată această problemă pentru că au descoperit că visele pot fi semnificative. Mai mult, în laboratoarele speciale de cercetare a somnului și viselor s-a dovedit că dacă omul este împiedicat să viseze, prin treziri în timpul somnului REM, în timp vor apărea afecțiuni psihice grave. Visele s-au dovedit utile și în procesul de creație și rezolvare a unor probleme, căci în timpul lor se pot face tatonări și încercări. În plus, pentru oamenii de știință, scriitori, artiști, visele trec drept o sursă de inspirație.Au visele semnificație?Exista multe exemple de vise care au prezis evenimente viitoare. Unele dintre acestea se pot situa în domeniul coincidențelor sau al legării inconștiente de temeri și informații cunoscute. Au fost efectuate și o serie de studii legate de predicție, însă rezultatele lor atât de diferite au arătat că fenomenul este greu de controlat în laborator.