„Aţi văzut drac mort?“

SEMNALE

„Ați văzut drac mort?“

Își împarte munca de menajeră cu fiica ei, în vârstă de 11 ani, pe motiv că vede mai bine păianjenii din casele clienților sau petele de pe geamuri. Potrivit directivelor europene, copiii și adolescenții sunt considerați grupe de risc specific, care necesită măsuri în ceea ce privește securitatea și sănătatea lor, inclusiv cele referitoare la perioadele minime de repaus. Auzim din ce în ce mai des de situații în care copii români, dintre care unii cu vârste foarte mici, sunt oblligați să lucreze în condiții foarte aspre, fie în țară, fie în străinătate. În România, de exemplu, paradoxal, studiile arată că supremația la acest capitol o dețin copiii din mediul urban. Pornind de la premisa că, la rândul ei, a prestat tot felul de munci încă din fragedă pruncie și nu „a crăpat” din asta, o mamă și-a făcut obiceiul să împartă munca de menajeră cu fiica sa, care abia a împlinit unsprezece ani. Nici măcar nu o face cu regret! Dimpotrivă, con-sideră că la această vârstă chiar are obligația să aducă un ban în casă. Dacă i se atrage atenția că efortul este prea mare comparativ cu vârsta, dar și cu constituția firavă a copilei, femeia răspunde scurt: „Ați văzut drac mort?”. „Cu puțin timp în urmă, am văzut la televizor cum mai mulți copilași români, unii sub nouă ani, munceau cot la cot cu părinții lor la o fermă din Anglia, pe un ger de crăpau pietrele – ne-a povestit Diana Crângaș. Comentatorul insista ca persoanele care au idee despre fapte de exploatare a copiilor mici, de părinți sau de altcineva, să nu rămână pasive. Treaba asta mă obsedează și m-am gândit că nu mai e cazul să tac: am o menajeră care mă ajută la curățenie și alte treburi prin casă, în care am încredere maximă, pentru că nu mi-a lipsit nici măcar un ac de când îmi intră ea în casă. Plus că face o curățenie impecabilă. De obicei, venea când eu eram la muncă și nu aveam de unde să știu că fiica ei, o copilă firavă și mărunțică, de-o bate vântul, la unsprezece ani ai ei, muncea cot la cot cu mamă-sa. Despre treaba asta am aflat abia săptămâna trecută, când am venit mai devreme acasă, iar aia mică se spetea la treabă. Cu mopul în mână, șiroind de transpirație, rânea din greu, după ce spălase geamurile. Se vedea că era epuizată. Mă gândeam că o pune să șteargă praful, dar m-am înșelat. Pur și simplu își împărțeau munca pe din două. I-am spus că nu e în regulă ce face, mai ales că fetița are deja un început de cifoză, lipsește de la școală, iar replica ei m-a năucit: «Ai văzut drac mort?». Pot să ajut fără să iasă scandal, pentru că nu vreau să fac rău? Vă mulțumesc și doresc tuturor, ziariștilor și cititorilor dumneavoastră, sărbători, măcar decente, dacă fericite nu se poate!”. „Nu intrăm cu bocanii în viața oamenilor!“ Roxana Onea, purtător de cuvânt în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, ne-a explicat că instituția pe care o reprezintă are suficiente pârghii pentru a interveni în situații de genul celei prezentate mai sus. Mai mult, îi asigură pe cei care au informații referitoare la cazuri de exploatare a minorilor că li se asigură confidențialitatea, deci pot sesiza Protecția Copilului indiferent de calitatea pe care o au față de cei în cauză. Așadar, stimată doamnă Crângaș, pentru a veni în sprijinul acestei fetițe, va trebui să mergeți la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, al cărei sediu se află pe strada Decebal nr. 22. Prin Serviciul de consiliere al instituției, mama minorei poate fi convinsă că nu este în interesul micuței să fie exploatată prin muncă și, cu atât mai mult, să lipsească de la școală. De asemenea, cu sprijinul unor ONG-uri, familia poate fi ajutată cu hăinuțe sau alte lucruri de care are nevoie. În niciun caz nu este prioritară separarea copilului de mamă, de familie. „Oamenii trebuie să fie deschiși, să ni se adreseze cu încredere, pentru că nu intrăm cu bocancii în viața nimănui. În schimb, putem ajuta profitând de toate pârghiile pe care le avem la dispoziție, și totul pentru ca măsurile luate să fie în interesul copilului” – a conchis Roxana Onea.