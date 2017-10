Atenţie, cad pomi uscaţi!

SEMNALE

Atenție, cad pomi uscați!

Din anul 2005, locatarii unei asociații de proprietari imploră primăria să taie plopii uscați din fața blocului. Dacă, în 2006, unul dintre plopi a fost tăiat, ceilalți continuă să reprezinte același pericol pentru locatarii din zonă, dar și pentru trecători. În timp ce asociațiile de proprietari sunt pasibile de amenzi dacă încalcă hotărârile Consiliului Local Municipal, nu același lucru se întâmplă cu primăria, atunci când rămâne... surdă la solicitările plătitorilor de taxe și impozite. Teoretic, aceasta ar fi perioada calendaristică potrivită în care lucrătorii Serviciului de Igienă Publică și Spații Verzi din cadrul Direcției de Gospodărire Comunală a primăriei ar trebui să reia acțiunile de toaletare și corectare a arborilor din municipiu. Ca administrator al asociației de proprietari nr. 99, din strada Soveja nr. 70, Constanța, Z. Marin știe că la sediul primăriei se primesc numeroase cereri prin care se solicită toaletarea arborilor din parcuri și din aliniamentele dintre blocuri, dar la fel de bine știe că astfel de intervenții se lasă așteptate chiar cu anii. „Avem probleme cu niște plopi din jurul blocului, plantați la mai puțin de cinci metri față de fundația blocului. Am depus, în urmă cu cinci ani, cererea înregistrată cu nr. 40030 din 23.03.2005 la Direcția de Gospodărie Comunală a Primăriei, la care am atașat toate semnăturile locatarilor, rugând să să verifice starea acestor plopi, care reprezintă un adevărat pericol pentru locatari și trecători. Abia în 2006 a venit o echipă, a tăiat un plop de pe strada Soveja care era foarte înclinat, însă ceilalți au rămas pe poziție, deși starea lor de degradare este evidentă. După o lungă perioadă în care am sperat că problema se va rezolva, am revenit cu o altă cerere înregistrată la primărie cu nr. 57399 din 9 aprilie 2009. Ne-am plâns primăriei că s-au făcut lucrări de reabilitare termică și s-au secționat rădăcinile plopilor, dar nimeni nu a intervenit nici până în acest moment, deși pericolul este iminent. Degeaba am atenționat că nu e zi în care să nu se desprindă ramuri din copaci (unele ne cad în balcoane), nu s-a făcut nimic și nici răspuns nu am primit. Știu, de exemplu, că la Școala 27, toți pomii ale căror rădăcini au intrat în fundație au fost tăiați. La noi, în schimb, nu se face nimic. Sper că nu se așteaptă vreo nenorocire ca să se intervină!”. „Cred că e vorba de indiferență!” Maria D. (46 ani) nu locuiește în zonă, însă vine zilnic la fiica sa: „Fata e la muncă și pot să vă spun că aproape în fiecare zi și mai ales atunci când bate vântul, găsesc ramuri din pomii uscați în balcon. Dacă era vorba de vreo lucrare mare, mai înțelegeam că e criză și nu or fi bani, dar ca să vii tu și să tai niște pomi uscați nu cred că e un capăt de țară! Chiar costă o avere așa ceva? Sunt mulți copii pe aici, și ai locatarilor, și ai trecătorilor, și tare mi-e teamă să nu se întâmple vreo nenorocire. Acum se tot anunță furtuni și mi-e frică, sincer!”. Constănțenii care consideră că se impun lucrări de toaletare sau chiar tăiere a pomilor în zonele în care locuiesc trebuie să depună o cerere la primărie, în care să expună motivele pentru care solicită efectuarea acestor lucrări. v v v Dragi cititori, așteptăm să ne semnalați dacă în municipiu există copaci uscați, care pot cădea la o rafală de vânt mai puternică sau pomi care au nevoie de toaletare. Vă mulțumim!