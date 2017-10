Aşteaptă, de patru ani, un loc de casă

Așteaptă, de patru ani, un loc de casă

Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală reglementează regimul atribuirii, la cerere, tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 si 35 de ani, a unui teren în suprafață de 250 mp, până la 500 mp, din terenurile aflate în domeniul privat al unităților administrativ-teritoriale, pentru construirea unei locuințe proprietate personală. Atribuirea terenului se face în folosință gratuită pe durata existenței locuinței proprietate personală, în limita suprafețelor disponibile, prin hotărâre a consiliului local al comunei, orașului sau municipiului în care este situat terenul. „Sunt dus cu vorba…“ Ion Fișicaru, un tânăr de 28 de ani, locuitor al satului Viișoara, comuna Cobadin, a ajuns la concluzia că localnicii care apelează la sprijinul primăriei Cobadin, pentru repartizarea unui teren de casă, cu cererea rămân. Asta, deoarece el însuși a depus o cerere pentru atribuirea a 500 mp, pe care să-și construiască o locuință în satul Viișoara, în urmă cu patru ani. Cu toate că petiția a trecut… prin furcile caudine ale primăriei, fiind aprobată, tânărul se plânge că nici în ziua de azi nu a primit locul de casă promis. Mai mult, el crede că problema sa este bagatelizată și că primăria îl tratează cu indiferență, fără să se țină cont că are un copil, iar soția este însărcinată. „Dar picătura care a umplut paharul este că mi s-a oferit un loc în fostele saivane de animale ale CAP, atrăgându-mi-se atenția că și aici ar fi probleme cu autorizația de Mediu. Zilele trecute, totuși, mi s-a spus că o să se rezolve problema. Încurajat, am făcut un împrumut în bancă, să pot începe casa, pentru ca, apoi, să mi se spună, din nou, să mai aștept. Legea prevede că tinerii sunt sprijiniți de primărie. Așa o fi în teorie, că, în realitate, uitați-vă și dumneavoastră cum suntem sprijiniți noi, tinerii. Probabil că se dorește să plecăm cu toții din țară, ca să ne putem crește copiii, dar nu toți își permit acest lux. Vă rog să mă ajutați să nu mai fiu dus cu vorba și în continuare și vă mulțumesc foarte mult pentru răbdare“. „Tânărul ridică pretenții“… Daniela Tudor, secretarul primăriei Cobadin, cunoștea foarte bine situația tânărului Ion Fișicaru. De la început, a ținut să ne spună că, la Viișoara, este „făcută o lotizare pentru construirea de locuințe, dar tânărul nu dorește loc în această lotizare. El merge pe ideea că, fiind câteva locuri libere în interiorul satului, trebuie musai să primească și el unul dintre ele. Dar lucrurile nu sunt așa de simple, aceste locuri trebuie trecute prin ședință de consiliu, e nevoie de PUD, trebuie schimbată destinația terenului, din agricol, în teren de construcții, este nevoie de plan de urbanism și o serie de alte formalități. Lotizarea despre care vă vorbesc este tot în intravilan, dar el nu vrea și pace. Toată ziua vine la primărie. Are un loc și la tatăl lui în curte, dar nu vrea să-și facă acolo casă. A venit și cu un reprezentant al romilor, acuzându-ne de discriminare, dar nu spune că el refuză în lotizare, care este, din punctul nostru de vedere, singura soluție. Referitor la avizul de Mediu, nu este necesar pe acel teren, din moment ce este o lotizare a primăriei pentru acest scop, fiind suficientă numai autorizația de construcție. Îi voi face o altă adresă, să solicite explicit terenul în baza Legii 15/2003, iar cererea va fi analizată în ședința de consiliu din 29 iunie, dar acestea sunt condițiile de care dispune primăria, în acest moment“. 