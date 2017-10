„Astea nu sunt mame!“

În ziua de azi, până și un copil de 6-7 luni se uită la televizor, fiind de-a dreptul captivat de reclame sau de imaginile spectaculolase din filmele animate. Iar mulți părinți profită, neavând nicio problemă să-i abandoneze în fața micului ecran, pentru a-și face în liniște treburile, probabil neștiind ce riscuri își asumă.Dar de la ce vârstă ar fi bine să se uite copiii la televizor? Este o întrebare pe care ar trebui să și-o pună mai ales acei părinți care-și abandonează copiii mici în fața ecranului magic, fără să știe că astfel vor avea dificultăți de vorbire, vor învăța mai greu să meargă și vor deveni introvertiți. Potrivit psihologului Speranța Băcana, specializată și în probleme de educația copilului, verdictul specialiștilor în urma numeroaselor cercetări pe această temă este categoric: Fără televizor, până la 2 ani!„Așa se educă un copil?“Disperată de felul cum sunt educați nepoții săi, o bunică a considerat necesar să atragă atenția asupra unei situații întâlnite în nu-meroase familii: „Nora mea e o fire comodă... Are doi băieți, de patru ani și de un an și opt luni. Cel mare nu se dezlipește de televizor, zici că are magneți, plus că are și două tablete, iar ăla mic, normal, se ia după el. Se uită cu orele la desene animate, la reclame, le știu pe dinafară... iar nora e fericită că poate să-și facă liniștită treaba. Problema e că amândoi copiii sunt foarte grași, închiși, nu prea vorbesc, refuză să meargă la plimbare. S-au învățat lipiți de canapea. Iar când merg eu în vizită și le închid televizorul, încep să plângă și se tăvălesc pe jos. Nora-mea s-a supărat foarte tare și mi-a interzis să mă amestec în educația nepoților. Mi-a reproșat că nu știu pe ce lume trăiesc, că în ziua de azi, și un bebeluș are tabletă, mobil și se uită la televizor. A ajuns televizorul să țină locul părinților! I-am spus că degeaba și-a lăsat serviciul pentru copii, că asta nu e educație, și m-a dat afară. Așa se educă un copil în ziua de azi? De-aia își fac de cap de mici! Astea nu sunt mame!”.Comoditate scump plătităPsihologul Speranța Bacana ne-a explicat că o asemenea... comoditate a părinților va fi scump plătită de copii, care, uitați în fața unei lumi virtuale, lipsită de umanizare, vor avea mari probleme de dezvoltare. Pentru a nu se ajunge aici, copiii n-ar trebui să se uite la televizor măcar până la 2 ani. Și asta, din cauza că în intervalul 1- 2 ani începe să se contureze personalitatea copilului. Cum curiozitatea este punctul lor forte, este extrem de important ca aceasta să fie antrenată de părinți, nicidecum de televizor. Mai ales că la vârste mici, oricum copiii nu vor înțelege ce văd la televizor, însă imaginile, percepute ca un amestec de culori, nu vor face altceva decât să creeze o grămadă de confuzii în mintea lor. Și în continuare, până la 3 ani, personalitatea copilului ar trebui să se formeze pe baza unei interacțiuni permanente cu părinții și cu alți membri ai familiei. Părinții ar trebui să știe că nu televizorul, ci atingerea, zâmbetul, cuvintele celor din jurul micuțului își vor pune amprenta asupra dezvoltării lui armonioase.Condiții de vizionareDacă micuții până în 2 ani n-ar trebui să se uite deloc la televizor, după această vârstă, televizorul sau calculatorul nu trebuie considerate lucruri interzise, însă cei mici trebuie să știe foarte clar că le pot folosi numai în anumite condiții. În plus, părinții n-ar trebui să-și lase copilul singur în fața noilor tehnologii, ci să vizioneze împreună, să vorbească despre ceea ce văd la televizor sau despre site-urile pe care le accesează. În cazul în care copilul ar avea televizor în cameră, părinții ar pierde controlul, iar cel mic ar avea liber la telecomandă și la programe interzise pentru vârsta lui, cu toate riscurile de rigoare.Alarmant!Potrivit unui studiu britanic, statul prelungit în fața televizorului sau a altor mici ecrane sporește alarmant riscul ca un copil să se transforme foarte repede într-o persoană sedentară. Și de aici tot cortegiul de boli grele: obezitate, diabet, hiper-tensiune, infarct, dar și reducerea capacității de atenție și de concentrare a copiilor. De asemenea, medicii pun pe seama acestui fenomen și creșterea alarmantă a accidentelor vasculare cerebrale la tineri. Periculos este și faptul că acești copii sunt din ce în ce mai tăcuți, introvertiți, izolați.