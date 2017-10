„Asta nu e despăgubire, ci jecmăneală pe faţă!“

SEMNALE

„Asta nu e despăgubire, ci jecmăneală pe față!“

Solicitantul unui racord la rețeaua de gaze naturale va trebui să plătească o cotă parte pentru investiția făcută de vecini în rețeaua stradală, sub formă de despăgubire. Potrivit reglementărilor, cuantumul se stabilește fie pe cale amiabilă, cu fiecare vecin în parte, aici contând foarte mult calitatea de negociator, iar dacă acest lucru nu este posibil, prin prezentarea unei declarații notariale din care să rezulte angajamentul solicitantului de a-și achita cota parte din investiție. „Acum un an și ceva, un vecin mai pricopsit de pe scara blocului s-a racordat la gaze. S-a oferit atunci, sau când om avea bani, să ne legăm și noi de la el. Eu n-am avut atunci bani, dar de ceva timp m-am hotărât să fac treaba asta. Am fost la asociație, iar președintele mi-a promis că mă ajută cu ce acte e nevoie. Problema e că nu m-am apucat imediat de lucrare, au mai trecut trei luni de atunci. M-am dus să cer acordul proprietarilor țevii de gaze de pe scară (patru la număr) și, surpriză, mi-au zis că acum nu mai sunt de acord, n-am decât să-mi fac alt deviz, dacă vreau gaze, că ei au alergat pentru aprobări, bla, bla. Zilele trecute m-a căutat unul dintre ei și mi-a zis că dacă, totuși, le dau câte 800 lei fiecăruia, posibil și o dobândă anuală, o să-și dea acordul, condiția asta o să fie valabilă și pentru alți locatari care o să vrea să se racordeze la țeava lor. Eu înțeleg că au umblat și acum vin eu la de-a gata, normal că trebuie să-i despăbugesc, dar asta nu e despăgubire, ci jecmăneală pe față. Cum să reușesc să-mi rezolv legal problema asta, că ar fi periculos pentru siguranța blocului să spargem pentru alte țevi? De ce acte e nevoie pentru un racord la bloc? Cu mulțumiri, D. Dorincă, 52 ani”. v v v Înainte de toate, președintele asociației, Ivan Sergheiu, ne-a asigurat că racordarea la rețeaua de gaze naturale s-a făcut cu respectarea strictă a proiectului: „Proiectul e proiect, nu se joacă nimeni cu... focul! Asta să le fie clar tuturor celor care vor sau nu vor să se racordeze la gaze de la aceste țevi!”. Apoi, președintele ne-a explicat că el însuși a mediat neînțelegerile dintre părți, concluzia fiind aceea că proprietarii sunt de acord să primească sumele cuvenite în funcție de devizul lucrării și de nu-mărul proprietăților care beneficiază de ea, „exclus de cât au chef să ceară, le-am explicat că există niște reglementări, în fond, e vorba de un spațiu comun. Ar fi și o copilărie să se facă alte săpături, să se tragă alte țevi, nici chiar așa!”. Procedura racordării la gaze Referitor la documentele necesare pentru racordarea la rețeaua de distribuție gaze naturale, pentru cei care locuiesc la bloc, acestea sunt următoarele: l lista persoanelor care sunt de acord cu execuția coloanei de gaze naturale pe casa scării, în procent de 50 la sută plus unu, completată cu nume, prenume, număr apartament, CNP, semnătura și ștampila asociației l lista persoanelor care participă la plata branșa-mentului și coloanei, completată cu nume, număr apartament, CNP, semnătura și ștampila asociației. Atenție! În cazul în care sunt avizate proiectele de branșament și coloana pe casa scării, viitorii solicitanți vor aduce și acceptul persoanelor care au participat la plata lucrărilor inițiale, cu stampila asociației!