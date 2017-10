Asociaţiile de proprietari, supărate pe Primăria Constanţa

Asociațiile de proprietari, supărate pe Primăria Constanța

Motivul supărării îl constituie faptul că Primăria Constanța a schimbat criteriile pentru acordarea ajutorului pentru încălzire, eliminând asociațiile din această ecuație: „Bugetul local pierde, controalele se fac prin sondaj, dacă se fac, însă nimeni nu ne ascultă!“.În funcție de veniturile medii nete lunare pe membru de familie și dacă solicitanții nu dețin nici-unul din bunurile menționate în lista celor care duc la excluderea ajutorului pentru încălzirea locuinței, constănțenii sunt subvenționați la plata căldurii, fie că locuiesc la bloc sau la casă.Ion Balamaci, președintele Asociației de proprietari nr. 159, din Constanța, ca purtător de cuvânt al mai multor asociații, atrage atenția Primăriei că bugetul local „pierde enorm de când dosarele pentru subvenție se depun direct la primărie și nu la asociație, cum era acum trei ani“. „De ce a decis primăria ca asociațiile să nu se mai implice în acordarea subvenției? S-au gândit oare cei care au hotărât asta că sunt destui proprietari care nu stau în bloc și închiriază pe sute de euro fără contract, primesc chirie, plus 200 lei subvenție pe iarnă? Când cererea era lăsată la asociație, noi știam chestiile astea, plus altele, n-aveau tupeu să ne mintă în față. Am telefonat la primărie și am vrut să-i transmit domnului primar acest lucru, însă mi s-a spus că nu se ocupă de așa ceva, să merg la viceprimar. Nici acolo nu pot să ajung!”.Nu controlului prin sondaj!„Cunosc persoane care au primit anul trecut ajutoare la căldură după ce vânduseră, unul o casă, iar celălalt vreo șapte hectare de teren. Plus că la unii le subvenționează sută la sută căldura. Dacă tot vrea Primăria să primească cererile, foarte bine, dar măcar să ne ceară o hârtie prin care locatarii să declare pe proprie răspundere că nu primesc bani din chirii. Să vedem atunci, o să ne mai mintă în față? Omul știe că se face control prin sondaj și își încearcă norocul. Nu e corect să fie verificați toți? Sau să-i ajute Parchetul, ca la referendum, să vedem dacă mai minte cineva!” (E. Dorcea).„La cei cu repartitoare, Primăria subvenționează numai costul ener-giei, nu și costul către service. Sunt proprietari cu sută la sută subvenție la energie, dar care trebuie să plătească service-ul. Din cauza asta urlă că nu sunt bune repartitoarele, pentru că ei se încălzesc din banii celorlalți. Nu sunt de acord ca documentele să se verifice prin sondaj, toate trebuie verificate. Anul acesta am auzit că numai 30 la sută o să fie verificate prin sondaj! Și-atunci, să ne mai mirăm că se declară în fals!” (Ana Popa).Concluzia? Se impune verificarea veridicității datelor înscrise în toate declarațiile pe propria răspundere!Cerc viciosPe de altă parte, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari, Marcel Dragu, consideră că reprezentanții asociațiilor nu dispun de instrumentele necesare pentru a afla adevărul despre situația financiară a proprietarilor, însă confirmă că există destui proprietari care ascund unele venituri, cele din chirii fiind în top: „Și la mine în bloc sunt șmecheri care nu îndeplinesc condițiile și totuși întind mâna la un ajutor necuvenit. Probabil că se mai pârăsc între ei…”. Președintele UAP consideră că toate astea sunt posibile întrucât Primăria se spală pe mâini de o răspundere a legii, care o obligă să verifice aceste declarații. Dar și aici ar fi un cerc vicios, întrucât pentru sezonul 2011-2012, trebuia să se verifice, prin sondaj, 60 la sută din cereri, iar pentru 2012-2013, numai 30 la sută. Or, astfel de lucruri se află repede, sunt mulți care profită. În plus, consideră că treburile au pornit din start… anapoda și greșit: „Cine poate să verifice dacă x sau y are 3000 de lei în bancă sau la saltea? Noi susținem că la Con-stanța s-a exagerat cu subvențiile pentru persoanele cu venituri re-duse în detrimentul prețului giga-caloriei per total, din cauza asta avem cea mai scumpă gigacalorie. Ca metodă, legea dă posibilitatea primăriilor să subvenționeze parțial gigacaloria pentru toată lumea. La noi, toți banii ăștia au mers la nevoiași, ignorându-se că mulți constănțeni au venituri modeste. Plus declarațiile mincinoase…”.„Asociații de turnători?”Mai nou, românii care vor tran-smite Fiscului informații privind fapte de evaziune ale unor per-soane sau companii ar putea primi stimulente fiscale sau facilități, așa cum se întâmplă și în alte state. „Dacă primăria nu vrea să verifice toate declarațiile pentru subvenție, s-ar putea să devenim asociații de turnători, nu de locatari!” - este de părere Natalia Iorgu, care atrage atenția că decât să ne suspectăm unii pe alții, mai bine primăria și-ar face treaba până la capăt, și nu prin sondaj!