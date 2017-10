Asociaţia nu poate fi ţap ispăşitor!

Asociația nu poate fi țap ispășitor!

Întrucât „a uitat” să achite, pe ultimele două luni, chiria și întreținerea către asociația de locatari și nici nu vrea să părăsească locuința, ca proprietar, Valeriu Anghel intenționează să ceară debranșarea apartamentului de la utilități: „Dacă nu mă lua peste picior, mai așteptam, cu toate că m-am înțeles de la început cu chiriașul să-mi plătească chiria într-un cont al subsemnatului, la data de 30 a fiecărei luni. El a profitat că februarie e lună mai scurtă și n-a plătit, iar în martie zice că a fost plecat din localitate, lucru neadevărat, confirmat chiar de soția lui. Mi-ar putea fi copil, nu suport ca un tânăr să nu-mi respecte vârsta dacă eu sunt corect cu el. L-aș da în judecată, însă am mai trecut printr-un proces civil, a durat vreo trei ani. De aceea m-am gândit să-i fac, la rândul meu, o surpriză și să-l debranșez de la utilități, că altfel, nici nu pleacă, nici nu plătește. Ca să nu am eu probleme, ca proprietar, am plătit restanțele, dar sunt supărat și pe cei din asociație că nu vor să se implice. Sunt cititor Cuget liber și sper să mă lămuriți ce e mai bine de făcut, ca să am casa liberă, că se apropie sezonul”.v v vDupă cum ne-a explicat vicepreședintele Uniunii Asociațiilor de Proprietari, Mihai Ulmeanu, rezilierea contractului de închiriere înainte de termenul stabilit se poate face și la cererea asociației de proprietari, însă doar atunci când chiriașul nu și-a achitat obligațiile ce-i revin din cheltuielile comune pe o perioadă de trei luni, dacă au fost stabilite, prin contractul de închiriere, în sarcina chiriașului, sau dacă are un comportament nepotrivit și tulbură liniștea vecinilor. Neexistând reclamații de acest fel de la vecini până în momentul de și având în vedere că proprietarul a plătit deja datoriile restante ale chiriașului, asociația nu are dreptul să-l dea în judecată. Cât privește debranșarea, este dreptul proprietarului să ia o asemenea decizie.