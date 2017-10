Reversul medaliei:

Asistentă maternală terorizată de copilul luat în îngrijire

Ştire online publicată Vineri, 29 August 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Despre copiii capricioși, specialiștii spun că au parte de o permisivitate mult prea mare din partea părinților, de o protecție exagerată, și totul din dorința de a le fi foarte bine. Dacă nu se iau rapid măsuri, copilul va avea, ulterior, de suferit. O asistentă maternală, care a insistat să nu facem nici un fel de referință despre identitatea sa „Am nevoie de acest salariu ca de aer! În plus, m-am atașat foarte mult de acest băiețel și chiar îl cresc cu drag” - ne-a povestit că a fost șocată să vadă până unde poate ajunge agresi-vitatea unui asistent maternal față de copilul pe care, de bunăvoie și nesilit de nimeni l-a luat în îngrijire. Pe de altă parte, dorește să atragă atenția că este valabil și reversul medaliei, în sensul că este posibil ca asistentul maternal să fie cel terorizat de copilul pe care îl crește. „Când am semnat contractul de asistent maternal profesionist a fost cea mai fericită zi din viața mea. Eu am propriul copil, a cărui mare nefericire era că barza nu vrea să mai vină pe la noi. Ca să-i fac o bucurie, m-am gândit că pot să-i aduc un frate în casă în felul ăsta. Am fost la Direcția Copilului, am urmat cursurile, îndeplinim toate condițiile. Problema este că ne chinuim rău de tot cu puștiul luat în îngrijire acum câteva luni. S-a ajuns aici, cred eu, pentru că l-am alintat prea mult și i s-a urcat la cap. Atunci când ceva nu-i convine, îmi vorbește urât, mă scuipă, aruncă prin casă cu tot ce nimerește, mă amenință că o să ajung la închisoare dacă nu fac ce spune el. Mă gândeam să merg la Direcția Copilului și să cer ajutor. Am fost mereu la ședințe, dar n-am îndrăznit să spun nimic. Mi-e frică să nu rămân fără slujbă, dar mi-e milă și de amărâtul ăsta, de care ne-am atașat cu toții, chiar așa nebunatic cum e el. Eu am conștiința curată că m-am abținut mereu și i-am vorbit frumos și nu l-am pedepsit în nici un fel. Tot încerc să-l potolesc cu vorba bună, deși odată era să-mi spargă capul. Am fost cu el la doctor, îmi era frică să nu fie bolnav, i-am făcut toate analizele și e sănătos tun. Aș vrea să întrebați dumneavoastră la Direcția Copilului ce trebuie să fac, în așa fel încât să pot avea grijă în continuare de acest copil. Sincer, îl iubesc, dar este vina mea că l-am alintat cam mult”. Nu este singurul caz de această natură Roxana Onea, purtător de cuvânt al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului ne-a explicat că la nivelul instituției s-au mai primit astfel de sesizări, situația reclamată de cititoarea noastră nefiind un motiv pentru rezilierea contractului de asistent maternal. Pentru ca asistenții maternali să depășească momentele mai delicate în relația cu copilul luat în îngrijire, la nivelul DGASPC există un Serviciu de evaluare complexă a copiilor cu probleme. „Noi avem deja în evidență și copii cu tulburări de comportament, determinate de relația cu asistentul maternal. În cadrul comisiei existente la nivelul acestui serviciu, facem și astfel de evaluări, ca să vedem dacă asistentul ar trebui să își modifice puțin comportamentul și dacă este nevoie de consiliere psihologică. Nu este singurul asistent care întâmpină astfel de greutăți, însă ideal ar fi ca atunci când apar asemenea probleme, acestea să fie semnalate cât mai repede posibil asistentului social care răspunde de copil și de asistentul maternal, pentru îndreptarea situației”. Servicii gratuite de consiliere și pentru părinții naturali Reprezentanta DGASPC a profitat de ocazie pentru a ne spune că de servicii gratuite de consiliere psihologică pot beneficia și părinții naturali care întâmpină dificultăți în relația cu propriul copil.