Ascultarea telefoanelor ar putea stimula imaginaţia infractorilor

Puncte de vedere

Ascultarea telefoanelor ar putea stimula imaginația infractorilor

Din 20 ianuarie a.c., operatorii de telefonie fixă și mobilă, precum Romtelecom, RDS&RCS, UPC, Orange, Vodafone, Cosmote și Zapp, sunt obligați să stocheze, timp de șase luni, numărul de telefon al apelantului și al celui care a fost apelat, adresa abonatului, locația celui care este apelat, când a fost făcut apelul și cât durează convorbirea telefonică. De asemenea, toți operatorii de telefonie fixă și mobilă sunt obligați să stocheze, pentru jumătate de an, SMS-urile pe care le trimitem, cui și când le expediem. Subiectul, amplu comentat, nu i-a lăsat indiferenți nici pe cititorii noștri. Ei nu s-au arătat foarte deranjați de ceea ce legiuitorul le-a pregătit. În schimb, temerea că cei care au „infracțiunea în sânge” își vor pune imaginația la încercare, căutând alte mijloace de acțiune, le-a cam dat frisoane. l „Eu nu am nimic cu legea asta. După mine, poate să fie aplicată și o sută de ani de acum încolo! Nu învârt afaceri necurate, nu am vreo amantă ca să mă șantajeze nu știu cine, nu obișnuiesc să fac lucruri de care să-mi fie rușine, atât cât omenește este posibil. Părerea mea e că dacă această lege o să se aplice, imaginația infractorilor o să se dezvolte și mai tare. Își imaginează cineva că un tun se aranjează la telefon sau pe computer? Să fim serioși, fiecare infracțiune gravă este pusă la cale de cel puțin un… creier. Or fi și mulți proști, dar ei doar execută niște ordine, după ce învață foarte bine lecțiile predate de… creier” - C. Voinea, 47 ani. l „Din partea mea, n-au decât să-mi instaleze și microfoane, și camere de luat vederi, și ce or mai vrea ei prin casă, dacă în felul ăsta o să fie rași toți infractorii din țara asta! Dar părerea mea e că, din moment ce infractorul știe că e urmărit peste tot, găsește el alte me-tode ca să-și ducă planul până la capăt. Cred că era mai bine până acum, îi prindeau mai repede. Chiar eu, care mă dau un om cinstit, după ce am citit în ziarul dumneavoastră despre legea asta, sincer vă spun, sunt mult mai atent la ce scot pe gură la telefon. Nu cred că legea asta o să aibă și efecte bune. S-au grăbit, cum le e obiceiul când ai noștri fac legi” - Sim Andrei, 38 ani. l „Poate că dacă legea asta se aplica mai demult, ginerele meu nu s-ar fi lipit de niște traficanți de droguri și n-ar fi ajuns azi la închisoare” – A. F., 58 ani. l „Când mă interesează o lege o citesc și de trei ori, iar dacă nu înțeleg ceva, mă consult cu altul mai deștept ca mine. Rog să fiu scuzat, dar eu cred că majoritatea celor care s-au isterizat de legea ascultării telefoanelor nu au citit nici măcar un paragraf din ea. Sar cu gura pentru că se tem de securitate, s-a vorbit și se vorbește prea mult despre ea, și, mai ales, nu au încredere în instituțiile statului. Cred că politicienii ar trebui să se ocupe mai serios de creșterea încrederii românilor în Parlament și în instituțiile statului, că altfel ne ducem de râpă ori de câte ori se dă vreo lege. Nici nu s-a uscat… pământul de pe legea care interzice cumularea pensiei cu salariul, că alta este primită cu aceeași deznădejde” - Cristina, 36 ani. v v v Cititorii noștri cred că această lege poate fi benefică numai dacă „persoanele care o exploatează” sunt capabile (și doresc!) să asigure un echilibru între respectarea drepturilor omului și asigurarea securității cetățenilor.