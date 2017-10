Medicul de gardă

Artroza, o boală ce nu apare de pe o zi pe alta

„Soțul meu este zugrav, din munca asta trăim toată familia. Are 37 de ani, iar medicul de familie i-a dat trimitere la reumatolog, pe motiv că ar avea artroză din cauza meseriei, stă prea mult cu capul în sus, prea concentrat, din ce a înțeles și el. Eu știu că asta e boală de bătrânețe, și, în plus, niciun coleg de-al lui nu se plânge de dureri ca el. Vă rugăm să ne ajutați cu niște sfaturi, avem mare nevoie. Vă mulțumesc, Geor-giana Alexe”.v v vPotrivit dr. Sibel Demirgian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, artroza nu face parte din categoria afecțiunilor care să apară de pe o zi pe alta. Dim-potrivă, boala este consecința unor factori care persistă ani de-a rândul. Tocmai de aceea s-a ajuns la concluzia că îmbătrânirea este unul dintre factorii favorizanți ai artro-zelor.Asta nu înseamnă însă că aceste afecțiuni nu pot surveni și din cauza muncii prestate zi de zi, a pozițiilor incorecte, statice ale corpului, nici ereditatea nu poate fi exclusă din ecuație.Totuși, în general, artroza apare între 40 și 50 de ani, cu predilecție la bărbați, aceasta fiind perioada din viață când articulațiile își dovedesc slăbiciunile. Din păcate, nici tinerii care au suferit tot felul de traumatisme ce le-au afectat genunchii, coloana vertebrală, șoldurile, sunt prea grași ori au meserii care le impun menținerea unei poziții ce le afectează articu-lațiile nu sunt ocoliți de această maladie.Cât privește strict situația de față, într-adevăr, zidarii sau zugravii sunt predispuși la artroze exact din cauza poziției corpului în timpul practicării meseriei (stau prea mult timp cu capul ridicat). Alte categorii predispuse la artroze din cauză că stau prea mult cu capul aplecat asupra cărților sunt elevii, studenții, profesorii, cercetătorii etc., ne-a mai spus medicul specialist, care le recomandă celor care acuză astfel de probleme să se prezinte la reumatolog. Cu cât mai devreme, cu atât mai bine pentru ei și familia lor.