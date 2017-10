Medicul de gardă

Artroza genunchiului. Cum scapi de dureri

„Am fost la medicul de familie și mi-a spus că am artroză la genunchi, asta ar fi cauza durerilor, abia mă mai mișc. Mi-a dat trimitere la reumatolog, însă din cauza frigului, a gheții, mi-a fost frică să ies din casă, o căzătură îmi lipsește! Ce înseamnă artroza asta, de ce apare și ce pot să fac eu ca să nu mai am dureri până ajung la specialist?” – Ana Socaci.Încercând o definiție în ter-meni mai accesibili, Dr. Siber Demergian, medic primar recuperare, medicină fizică și balneologie în cadrul Clinicii Homeomed, ne-a explicat că, de regulă, coxartroza, ca afecțiune degenerativă a articulațiilor șoldului și genunchiului, provoacă dureri acute, dificultate funcțională a membrului afectat, dar poate duce și la anchilozare sau parestezie, plus un edem local al articulației (edemul este o acumulare de lichid în țesuturi). Practic, artroza șoldului reprezintă localizarea reumatismului degenerativ la articulația șoldului și apare, de regulă, după vârsta de 50 de ani, femeile fiind mai afectate.Factori favorizanți, tratamentCât privește cauzele cele mai importante care declanșează coxartroza, una dintre acestea este luxația congenitală a șoldului. Însă și greutatea în exces este un factor care suprasolicită articulațiile, grăbindu-le uzura.Referitor la conduita pacientului, medicul specialist precizează că, de regulă, se recomandă măsurile pentru protejarea uzurii articulației, dar și tratament pentru atenuarea durerilor la mișcare, reducerea contracturii musculare, totul pentru o îmbunătățire a funcției articulare: „Paciențiilor care vin la clinica noastră, la Reumatologie, pentru tratament, le mai recomandăm să evite eforturile, lucru esențial în cazul coxartrozei. Unii ne povestesc cum fac gimnastică acasă, fără să știe că mișcările efectuate incorect, abuziv, ca și mersul forțat nu ajută, dimpotrivă, complică situația”. De aceea, în primă fază, cei care acuză dureri de genunchi sau șold ar trebui să ia legătura cu un reumatolog și pentru a evita, din timp, mișcările care grăbesc evoluția artrozei, dar și pentru a primi tratamendul medicamentos în funcție de fiecare caz în parte.