Aripioare delicioase în crustă de porumb

Ştire online publicată Miercuri, 12 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Carnea de pui, ușor marinată în produse lactate sub diverse forme, pudrată cu chili, usturoi, trecută prin fulgi de porumb și prăjită în baie de ulei își are rădăcinile în bucătăria din sudul Statelor Unite. În sudul american păsările, dar în special puiul, sunt la fel de prezente în meniul restaurantelor ca și cola. Și, dintre toate părțile unui pui, cele mai iubite rămân aripioarele. Pentru că oricât de intensiv ar fi crescut un pui, chiar și fără să se miște prea mult, mușchii aripilor sunt întotdeauna folosiți și exersați. Iar asta se simte în gustul și textura acestor aripioare fragede în interior și crocante în exterior.Porții: 4.Timp preparare: 40 minute (plus 2 ore pentru marinare). Ingrediente: 20 aripi de pui, 50 ml de lapte gras, o lingură rasă de paprika (boia de ardei sau fulgi de ardei iute), 2 căței de usturoi 2 ouă, 3 linguri de făină, sare și piper, 3 căni de fulgi de porumbulei pentru prăjit. Mod de preparare: Curățați bine aripioarele de pui. Îndepărtați, cu ajutorul unui cuțit, ultima parte a aripilor (vârful) de la încheietură. Faceți o marinată din lapte, usturoi pisat, paprika, sare și piper. Puneți aripioarele, într-o pungă închisă ermetic sau vas acoperit, la marinat timp de două ore. Întoarceți-le din când în când pentru ca să se marineze egal. Aripioarele se scurg de marinată și se dau prin două linguri de făină. Scuturați-le de excesul de făină. Încingeți uleiul într-un vas adânc sau friteuză. Bateți cele două ouă și amestecați-le cu puțină sare și piper, lingura de făină rămasă și câteva picături de lapte. Trebuie să obțineți un aluat ca de clătite, care să adere la aripioare.Aripioarele se trec prin aluatul format conform instrucțiunilor de mai sus și, înainte de a se pune la prăjit, se trec prin fulgii de porumb sfârâmați.Prăjiți aripioarele timp de aproximativ 12 minute, la foc mediu.Scoateți aripioarele și scurgeți-le de excesul de ulei pe un șervet din hârtie. Aripioarele astfel prăjite se servesc cu sosuri dulci, dulci-acrișoare sau picante. Unul dintre sosurile clasice pentru aceste aripioare se realizează din 100 ml iaurt, 100 ml maioneză, două linguri de zeamă de lămâie, doi căței de usturoi zdrobiți, sare și piper alb. Dacă vreți să pregătiți această rețetă pentru o petrecere, tăiați aripioarele în două, pe încheietură, pentru a realiza două bucăți de fingerfood. În mod tradițional American, aripioarele se marinează în buttermilk, un zer dulce care se obține în urma separării lichidelor de grăsime, în procesul de preparare a untului.