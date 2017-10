Arendaşul şi-a făcut treaba. Mai poate proprietarul să rupă contractul?

Arendașul și-a făcut treaba. Mai poate proprietarul să rupă contractul?

Orice contract poate fi reziliat, însă denunțarea unilaterală a contractului de arendă se produce în termen de 15 zile de la data transmiterii notificării scrise către arendaș.Locuiește la oraș, deține o suprafață de 17 ha teren agricol la țară, care este arendată de ani buni. De ceva timp, copiii insistă să rupă contractul de arendă, în ideea de a-l exploata cu forțe proprii, însă proprietara, care ne-a rugat să-i păstrăm anonimatul, nu este de acord. „Sunt abonată de ani de zile la Cuget Liber și vă rog să mă ajutați. Copiii mi-au făcut capul mare cum o să ia ei bani de la Uniunea Europeană pentru o plantație de vie și de căpșuni, numai să le cedez pământul. La 67 de ani, nu sunt genul care să dau vrabia din mână pe aia de pe gard, dar nici nu vreau să mă pun rău cu ei. În plus, mai am o problemă, cum să rup un contract dacă arendașul a fost om de treabă, m-a plătit mai bine decât știu eu că dau alți arendași…I-am spus la telefon ce vreau să fac, dar omul mi-a bătut obrazul că s-a bazat pe pământul meu, că are un proiect european, a cumpărat utilaje, ce s-ar întâmpla dacă toți l-ar lăsa baltă, ca mine? Eu aș vrea să renunț la contract corect, ca să nu ajung, după aia, prin tribunale!”.Voința proprietarului, decisivăFără doar și poate, este dreptul oricărui proprietar să dispună de bunul său după cum dorește. Însă, potrivit avocatului Aurel Glăvan, dacă bunurile respective constituie obiectul vreunui contract, este extrem de important să se respecte clauzele acestuia, inclusiv cele privind rezilierea, pentru ca niciuna dintre părți să nu fie pusă în situația de a plăti despăgubiri sau de a suporta alte pierderi.Motive de reziliereCât privește strict contractul de arendare, potrivit legislației în materie civilă, acesta poate înceta, în principal, în următoarele situații: hotărârea comună a arendatorului și arendașului; expirarea duratei contractului de arendă; neîndeplinirea obligațiilor asumate de arendaș și arendator constituie, de asemenea, clauză de reziliere de drept a contractului de arendă; îndeplinirea necorespunzătoare a obiectului contractului sau a altor clauze din contract, cu precizarea lor punctuală și cu prezentarea documentelor justificative. O altă situație care permite rezilierea este și concesionarea terenului cu destinație agricolă care face obiectul contractului de arendare, în cazul unor hotărâri definitive și irevocabile ale unei instanțe judecătorești sau de reconstituire a dreptului de proprietate asupra întregii suprafețe de teren cu destinație agricolă ce face obiectul acelui contract.Probleme ale arendașuluiȘi arendașul, la rândul lui, poate rezilia contractul de arendă pe cale amiabilă, în anumite situații, printre care se numără și cele în care survin alte circumstanțe de forță majoră care fac imposibilă executarea pe mai departe a contractului. Însă, el trebuie să-i aducă la cunoștință arendatorului noua situație. Și tot din cauza problemelor arendașului, arendatorul este în drept să ceară rezilierea contractului dacă acesta nu s-a achitat de obligațiile privind plata arendei în interval de 3 luni de la data expirării termenului prevăzut în contract.„Una peste alta, trebuie analizată cu atenție fiecare clauză din contract, chiar cu ajutorul unei persoane ce deține cunoștințe juridice, astfel încât renunțarea să excludă riscul unor eventuale despăgubiri, fie de o parte, fie de cealaltă.De asemenea, cauza poate fi rezolvată și prin mediere”, a conchis avocatul.