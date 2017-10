Are permanent o foame de lup

Ştire online publicată Joi, 22 Iulie 2010.

„Nu știu din ce cauză de la un timp simt o foame de lup și nevoia de a mânca mult și la orice oră. Certuri acasă nu am, în schimb, la muncă, de luni bune, stau cu frică să nu fiu trimisă în șomaj. Simt că mi-a pierit cheful de viață, mă îngraș văzând cu ochii și aș vrea să știu ce se întâmplă cu mine. Vă mulțumesc din suflet!” – Nina, 38 ani. v v v În situația în care omul depune eforturi fizice și psihice mai mari, dr. Marin Smarandache atrage atenția că este normală o creștere a poftei de mâncare. Totuși, dacă așa-zisa foame de lup persistă pe o durată mai mare de timp, acest lucru poate duce la tulburări, putându-se transforma în foame patologică sau bulimie. În marea majoritate a cazurilor, bulimia are sorginte psihică, fiind favorizată de stres prelungit, insatisfacții, singurărate, agresi-vitate, frustrări, emoții refulate, conflicte nesoluționate, iar după ce este satisfăcută nevoia de a mânca, persoana se liniștește, dar pentru scurt timp. Specialistul atrage atenția că, în astfel de situații, se impune consultarea de urgență a unui medic sau a unui psiholog, deoarece excesul de greutate poate afecta grav sănătatea, începând cu problemele cardio-vasculare, artroză, diabet etc. La fel de adevărat este că foamea de lup ar putea avea și origine organică, precum hiperfuncția tiroidei sau hipoglicemia. În aceste condiții se produc pierderi în greutate și de aceea se impune tratarea cu prioritate a bolii care o generează.