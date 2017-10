„Ar suporta domnul Mazăre aşa ceva?“

7

zone verzi

Edilul sef al Constantei (adica Mazare) a distrus tot ce era verde atat in Constanta, cat si in Mamaia. In Constanta prin constriurea de biserici in parcuri, iar in Mamaia prin construire de hoteluri si restaurante. Ne sufocam de atatea betoane. Nu mai trebuie votat! Nu face nimic pentru oras.