Şapte ani de scandal din cauza unui hotar confuz

De ce durează cu anii unele procese

Șapte ani de scandal din cauza unui hotar confuz

Din anul 2004 se luptă în instanță pentru stabilirea liniei reale de hotar care desparte proprietatea sa de a vecinului. Calvarul se datorează nefinalizării, nici la această dată, a expertizei topografice.O mare parte a dosarelor care vizează chestiuni de fond funciar sunt foarte greu soluționate din cauza lipsei experților topografi. Așa se face că procesele în instanță pot dura mult și bine. O anomalie căreia niciun justițiabil nu-i acordă circumstanțe atenuante. Asupra unei asemenea situații atrage atenția și Grigore Sârbu, din Constanța, care, în anul 2002 a cumpărat un imobil în Constanța. Ulterior, a constatat că suprafața din acte și hotarul dintre proprietatea sa și a unuia dintre vecinii săi nu corespund cu cele din realitate. Când e vorba de proprietate, oamenii sunt dispuși să facă orice pentru ca lucrurile să fie lămurite. De la un asemenea principiu a pornit și cititorul nostru, care, la data de 10 octombrie 2004, a introdus o acțiune de grănițuire (stabilirea liniei de hotar care desparte proprietățile) în instanță. Bărbatul ni s-a plâns că nici după scurgerea a șapte ani de zile conflictul dintre el și vecinul său nu a fost soluționat, dosarul său fiind în continuare pe rolul instanței: „Situația mea este complicată, ambele intabulări sunt false și nu corespund cu suprafețele din certificatele fiscale emise de SPIT Constanța. Indiferent de situație, cred că am dreptul să se lămurească lucrurile. Este vorba nu doar de proprietatea mea, ci și de relația cu vecinul. Cui îi place să fie în veșnic scandal cu vreun vecin? Am venit la dumneavoastră pentru că nu știu ce să mai fac. În prezent a fost numit expert domnul Paraschiv, dar problema mea tot în ceață a rămas”.Muncă stresantă, degradantă, prost plătită…Expertul desemnat de instanță să realizeze expertiza topografică în acest caz, Gabriel Paraschiv, ne-a explicat că astfel de întârzieri se datorează, de regulă, numărului insuficient de experți topografi. Până în vara aceasta, de exemplu, județul nostru a avut numai doi experți cu un asemenea profil: „Apoi, numărul lor a crescut la zece, dintre care doi s-au suspendat, iar unul a renunțat definitiv. Despre cazul de față, ce să vă spun? Acum două zile am fost la expertiză, am măsurat. Probabil nu știți că am mai fost acum o lună, însă proprietarul nu mi-a dat voie să intru în curte. Eu cred că o să renunț la activitatea asta. Onorariul, stabilit de instanță și plătit de părți, este subevaluat față de munca stresantă și degradantă pe care o facem. Oamenii sunt de toate condițiile, nu înțeleg multe lucruri, vor să fie totul cum cred ei”.Cu alte cuvinte, opinia probatorie a specialistului este aproape gratuită, iar munca destul de complicată. Mulți clienți cred că totul se reduce la efectuarea măsurătorilor și nu prea acceptă că după acest demers e nevoie de timp pentru elaborarea și redactarea respectivei expertize, căci trebuie studiate toate actele de la dosar și suprapuse pe planurile externe. Mai mult, Gabriel Paraschiv consideră că munca este îngreunată și de îndemnul unor avocați de a șicana experții, de a găsi tot felul de chichițe juridice. Așa stând lucrurile, nu e de mirare de ce astfel de dosare sunt etern amânate de instanțe.Demersuri la nivel naționalUniunea Națională a Judecătorilor din România și Asociația Profesională a Experților Topografi din România fac, în continuare, demersuri pe lângă Ministerul Justiției, în încercarea de a se identifica soluțiile cele mai eficiente, astfel încât litigiile în care se efectuează expertize să fie soluționate cât mai repede, iar Uniunea Europeană să nu mai aibă nimic de imputat țării noastre din acest punct de vedere.