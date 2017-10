Aproape o sută de oameni concediaţi şi neplătiţi!

Aproape o sută de oameni concediați și neplătiți!

Au rămas și fără loc de muncă, și fără banii cuveniți pentru munca prestată.În replică, directorul adjunct susține că și firma are probleme: „Ne-au pus pe liber 90 de oameni dintr-un foc, vă dați seama! Să reclame la ITM!“.Un grup de foști angajați ai SC Cardinal Security, cu sediul în Eforie Nord, care au lucrat ca agenți de pază la „obiectivul” CNACN Agigea, ni s-au plâns că înțelegerea față de problemele firmei s-a întors asupra lor. Oamenii susțin că, la rândul lor, au acceptat problemele firmei și drept urmare au semnat pentru încetarea activității de comun acord, după cum a apreciat că este mai bine pentru toată lumea conducerea societății: „Noi am înțeles când ni s-a explicat cum stau lucrurile, oameni suntem. Am vrut să ne despărțim în condiții civilizate, să ne lăsăm loc de bună-ziua. De aia am și semnat hârtiile care ni s-au dat, să nu forțăm lucrurile. După ce au scăpat de noi, nu mai vor să ne plătească. Vă înștiințăm că pentru perioada 1 iulie - 6 august 2012 nu ni s-au acordat salariile din motive necunoscute de noi”. Oamenii mai susțin că au încercat să comunice în repetate rânduri cu angajatorul, însă n-au fost ascultați. În plus, au semnat un contract de muncă pe un salariu de 720 lei, plus 160 ore lucrate pe lună, iar în realitate: „Noi efectuam 240 de ore pe lună, fără perioadă de odihnă, fără concediu de odihnă și nici nu am primit bani pe orele efectuate. Lucram 12 cu 24 și 24 cu 48, dintre care am avut o perioadă bonuri de masă, pe care cu timpul nu le-am mai primit decât câte trei bonuri sau chiar și un singur bon. Vă rugăm din suflet, avem familii, avem nevoie de bani, ajutați-ne să primim salariile pe luna iulie și banii pe concediul de odihnă, plus bonurile de masă. Vă mulțumim!” - ne-a spus Ion Vâlsan, în numele colegilor săi.„Nu sunt singurii!“Sorin Duțescu, director adjunct al firmei, susține că litigiul s-a aprins din cauză că beneficiarul care a girat contractul nu s-a achitat de toate obligațiile financiare după ce a renunțat, brusc, la serviciile celor 90 de agenți de pază ai „Cardinal Security”. În plus, și patronul firmei se confruntă cu probleme de sănătate în ultimul timp: „Eu am vrut să le dau banii oamenilor, dar patronul mi-a spus să așteptăm până ne intră banii de la CNACN. Practic, s-a întâmplat că s-a schimbat conducerea acolo, iar cei noi își găsesc oameni de-ai lor. Mi-au pus pe liber 90 de oameni, vă dați seama ce situație! Dacă n-au răbdare până se întoarce patronul, le-am spus că nimeni nu-i oprește să reclame la ITM. Dacă nu rezolvăm după aceea, amenda e de 10.000 lei pentru fiecare reclamație, vă dați seama ce sumă! Le-am spus că nu sunt singurii. Spre sfârșitul lunii o să vină patronul și o să le trimitem banii prin poștă, cu confirmare de primire și se stinge litigiul ăsta”.Pe de altă parte, oamenii nu înțeleg de ce trebuie să bată pe la alte uși pentru a intra în po-sesia drepturilor care li se cuvin. Ei atrag atenția că atitudinea de pasare a responsabilităților este o conduită care face rău ambelor părți: „Pentru cine e bine să umblăm cu reclamații pe la ITM sau prin tribunale? De ce patronul se spală pe mâini după ce ne-a dat afară? Cât am muncit și am ținut firma, a fost bine? Li se pare corect să ne paseze de colo-colo?”.