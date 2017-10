„Apometre pe hol? E ceva de-ţi stă mintea-n loc!“

SEMNALE

„Apometre pe hol? E ceva de-ți stă mintea-n loc!“

Din cauza conflictelor iscate pe tema contorizării consumului de apă rece, proprietarii unei asociații au hotărât ca apometrele pentru apă rece să fie scoase pe holurile blocului, idee care unora le dă frisoane. Președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de Proprietari Constanța, Marcel Dragu, recunoaște că încă nu a auzit despre o asemenea idee, fiind de părere că astfel de litigii pot fi aplanate prin achiziționarea unor apometre care se pot citi de la distanță, prin radio, ce-i drept, mult mai costisitoare. De când a auzit că unii dintre vecinii săi au venit cu ideea ca apometrele să fie scoase pe holuri, iar adunarea generală a proprietarilor, întrunită special în acest sens, a aprobat, Nicolas Titu (43 ani) s-a hotărât să facă toate eforturile posibile pentru a se muta într-o casă numai a sa: „E ceva de-ți stă mintea-n loc, să ne mute apometrele pe hol! La început am crezut că e caterincă, dar ăștia chiar sunt puși pe treabă. Am vrut să aflu și eu despre ce e vorba, dar oamenii sunt deja supărați pe mine, spun că-i sfidez, că nu mă duc la nicio ședință. Pe mine chiar nu m-au interesat ședințele lor și nici n-aș avea timp de ele, însă îmi dau seama că orice locatar trebuie să facă un efort și să meargă la aceste ședințe. Nu de alta, dar vine unul cu o idee din asta năstrușnică, iar tu, ca minoritate, trebuie să te supui, că așa zice legea. L-am întrebat pe domnul președinte dacă tehnic e posibil așa ceva sau își bate joc de noi, dar mi-a spus că în zilele noastre, orice e posibil. M-a amenințat că dacă mă încăpățânez, o să-mi închidă apa de la subsolul blocului. Eu am apometru, e perfect, e nou, dar ei vor nu știu ce tip. Cum pot să fiu de acord cu așa ceva, adică să ne umple casa cu țevi sau ce? Chiar e posibil tehnic așa ceva? „Sunt uluit de ce le trece unora prin cap!” Curioși să aflăm dacă s-au mai făcut astfel de experimente și la alte asociații, dar și dacă tehnic este posibil așa ceva, l-am contactat pe Marcel Dragu, președintele Uniunii Județene a Asociațiilor de proprietari, care, aidoma cititorului nostru, s-a declarat uluit de cele auzite: „Oamenilor le trec multe prin cap, unii vor să-și taie țevile din apartamente, de ce nu ar vrea și așa ceva? Dar la câtă experiență am eu, vă spun sincer că nu am auzit și nu am văzut până acum așa ceva. Nu spun că nu ar fi bine, dar nu am auzit. Probabil că s-ar putea dacă oamenii ar accepta să li se umple apartamentele cu țevi. Dar de ce nu-și iau apometre care se pot citi de la distanță, prin radio, le face o fabrică din Arad și se găsesc și în Constanța?”. Reprezentantul UJAP atrage atenția că apometrelor trebuie să li se asigure protecția, că ele sunt sigilate și trebuie montate în locuri sigure. Având însă în vedere că hotărârile adunării generale a proprietarilor sunt suverane, atâta vreme cât locatarii sunt pe proprietatea lor și obțin avizele necesare, teoretic, ele se pot transpune în practică. Totuși, astfel de lucrări sunt sensibile, mai ales că apometrele sunt sigilate, iar cineva ar trebui să răspundă de desigilarea și de protecția lor pe holurile blocului. „Ideea nu e a mea!” „Avem câțiva locatari care nu participă la nicio ședință a asociației pentru că nu vor, însă de fiecare dată când luăm o hotărâre, ei comentează. Asta știu, asta fac, nimic nu le convine!” – ne-a spus președintele asociației, O. Radu, care a ținut să precizeze că propunerea în discuție nu-i aparține, dar că ea a fost aprobată de locatari. Din respect pentru aceștia, a început să se intereseze ce presupune, tehnic, o asemenea lucrare, urmând ca după ce va afla punctul de vedere al specialiștilor, să aibă o discuție cu toți locatarii: „Dacă oamenii cred că metoda asta o să-i ajute, obligația mea e să mă informez pentru ei, că de aia m-au ales. N-o să acționăm orbește, ei știu asta, dar nici nu e cazul să ne plângem pe la ziare că ni se pregătește apocalipsa în asociație. Recomand tuturor locatarilor să participe la toate ședințele, că avem grijă să le punem la ore potrivite”. Apometre citite prin radio Referitor la apometrele care se pot citi de la distanță, într-adevăr, ele pot fi procurate și din Constanța, însă, potrivit managerului unei firme de profil, acest tip de contorizare ar fi rentabil la nivelul unei întregi localități. Pe când, doar pentru o asociație, investiția presupune costuri foarte mari, fiind nerentabilă. Este bine de știut că aceste contoare măsoară consumul de apă rece, apă caldă, chiar și de energie termică, sunt foarte complexe, însă nu sunt recomandate pentru asociațiile de locatari datorită costurilor foarte ridicate.