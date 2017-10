Apeluri de la cititori

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 Noiembrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Informații Claudia B., din Constanța: Pentru a afla informații despre stadiul procesului dumneavoastră, vă puteți prezenta la arhiva instanței. Obligații S. Moroianu, din Ovidiu: În principiu, legislația prevede că, dacă întreținutul s-a obligat să transmită întreținătorului un bun, în schimbul întreținerii, el are următoarele obligații: de a transfera proprietatea bunului la întreținător, de a preda bunul, de a garanta pentru viciile ascunse. De asemenea, întreținătorului îi revine obligația de a asigura prestarea întreținerii, care este, în esență, o obligație zilnică. În general, în astfel de contracte, este stipulat că întreținătorul are obligația să asigure hrană, îmbrăcăminte, încălțăminte, medicamente, să suporte cheltuielile de înmormântare etc. Asigurări șomaj Virgil Dimancea, din Constanța: Principalele asigurări pentru șomaj, prevăzute de sistemul de asistență socială pentru muncitorii rămași fără ocupație, sunt: indemnizație obișnuită de șomaj; indemnizație redusă de șomaj; indemnizație obișnuită pentru muncitorii agricoli; retribuire specială de șomaj pentru muncitorii agricoli; retribuire specială de șomaj pentru muncitorii din construcții. Informație Radu Luca, din Constanța: C.N.S.A.S. este singura instituție în măsură să vă ofere un răspuns la frământarea pe care o aveți vizavi de colaborarea cu securi-tatea a respectivei persoane. În așteptare Carmen Leca Grigore, din Constanța: Așteptați să vedeți care va fi decizia comisiei de la nivelul primăriei, iar dacă vi se respinge cererea, atunci adresați-vă instanței.